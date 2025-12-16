FOREX-Dólar ronda mínimos de varias semanas frente al euro y el yen antes de datos en EE. UU.

Por Stefano Rebaudo y Gregor Stuart Hunter

16 dic (Reuters) -

El dólar rondaba el martes mínimos de varias semanas frente al euro y el yen, mientras los inversores esperan los datos que se publicarán más tarde en Estados Unidos y que podrían afectar a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* Las decisiones de los bancos centrales centrarán la atención esta semana, ya que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra celebrarán reuniones el jueves, mientras que el Banco de Japón anunciará su decisión de política el viernes.

* Los datos económicos que muestran que la economía de la zona euro sigue resistiendo, a pesar de los aranceles a las importaciones de Estados Unidos, respaldan la política de tasas de interés más altas durante más tiempo del BCE y reforzaban el euro.

* Por otra parte, la falta de respuesta del BCE a las apuestas del mercado de alzas de tasas a fines de 2026 o principios de 2027 puede interpretarse como una aprobación tácita, lo que deja margen para una sorpresa de línea dura en la reunión de política monetaria de esta semana.

* El euro ganaba un 0,1% a US$1,1761, tras tocar en la víspera US$1,1769, su máximo desde el 24 de septiembre.

* La subida de tasas por parte del BoJ se da por descontada, pero cualquier señal de que las autoridades monetarias podrían volver a endurecer la política monetaria antes de las negociaciones salariales de la primavera boreal supondría un giro de línea dura.

* El dólar cedía un 0,25% a 154,85 yenes, a la espera de la decisión del BoJ, ya que la renovada volatilidad hacía que los inversores buscaran refugio. A principios de diciembre, el dólar alcanzó los 154,34 yenes, su nivel más bajo desde el 14 de noviembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajaba levemente a 98,2 unidades, tras rondar su nivel más bajo desde el 17 de octubre.

(Editado en español por Carlos Serrano)