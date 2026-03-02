FOREX-Dólar se aprecia mientras conflicto con Irán alimenta demanda de refugio y sube el crudo

Por Stefano Rebaudo

2 mar (Reuters) -

El dólar subía el lunes frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán aumentaron la preocupación por un conflicto prolongado en Oriente Medio.

* Los inversores siguen de cerca la evolución de la navegación en el crucial estrecho de Ormuz, que se ha visto interrumpida por los ataques iraníes en represalia.

* Un alza brusca y prolongada de los precios del petróleo perjudicaría gravemente a las economías de Japón y la zona euro, que dependen en gran medida de las importaciones de crudo, mientras que Estados Unidos se vería relativamente aislado, ya que lleva casi una década siendo exportador neto.

* "La reacción en el centro de todo es la del mercado del petróleo", dijo Thu Lan Nguyen, de Commerzbank.

Incluso la noticia de que algunos países de la OPEP+ ampliarán la producción el mes que viene más de lo previsto inicialmente no cambia mucho esta situación, ya que la mayoría de estos países tienen opciones muy limitadas para exportar su crudo por rutas alternativas.

* Los analistas de Barclays creen que el dólar podría fortalecerse entre un 0,5% y un 1% por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, argumentando que la escalada en Irán se suma a los recientes vientos favorables para el billete verde debido al aumento de los precios de la energía y la aversión al riesgo.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacados pares, ganaba un 0,74%, a 98,37 unidades, tras alcanzar 98,566, su nivel más alto desde el 23 de enero.

* El franco suizo tocó un nuevo pico de 11 años frente al euro, a 0,9028 unidades. Por contra, restaba un 0,43% ante el dólar, a 0,7727 unidades, no muy lejos del máximo de la década de 0,7604, tocado a fines de enero.

* El euro restaba un 0,8%, a 1,1721 dólares, tras alcanzar los 1,1698 dólares, su nivel más bajo desde el 22 de enero. El yen caía un 0,61%, a 157,005 unidades, frente al dólar, tras llegar a declinar a 157,25, su cota más reducida desde el 9 de febrero.

(Reporte adicional de Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano)