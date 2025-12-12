FOREX-Dólar se encamina a caída semanal tras la Fed; libra opera estable pese a contracción económica

Por Joice Alves

LONDRES, 12 dic (Reuters) -

El dólar se estabilizaba el viernes, pero se encaminaba a su tercera caída semanal consecutiva, afectado por la perspectiva de recortes de las tasas de interés el año que viene, mientras que la libra esterlina también cotizaba plana pese a los datos que mostraron que la economía de Reino Unido se contrajo de forma inesperada en los tres meses hasta octubre.

* El índice dólar, que compara al billete estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, operaba estable a 98,34 unidades, acumulando un declive semanal del 0,64%. El índice ha perdido más de un 9% en lo que va de año y se encamina a su pérdida anual más pronunciada desde 2017.

* El euro cotizaba a 1,1737 dólares, tras mejorar un 0,37% en la víspera, hasta un máximo de más de dos meses. La libra esterlina mostraba firmeza a 1,3383 dólares, cerca del pico de siete semanas tocado el jueves, después de unos datos económicos que impulsarán probablemente las expectativas de recortes de tasa de interés del Banco de Inglaterra.

* Ambas divisas europeas acumulan su tercera semana consecutiva de ganancias frente a su par estadounidense.

* La Reserva Federal recortó las tasas esta semana, tal y como se esperaba, pero los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, y la declaración que acompañó la decisión fueron vistos por los inversores como menos estrictos de lo esperado y reforzaron el impulso vendedor del dólar.

* "El dólar se estabilizó tras la liquidación posterior a la Fed, presionado por las expectativas de tasas más bajas y la estacionalidad", dijo Frantisek Taborsky, estratega de divisas de ING.

* El yen cedía un 0,2%, a 155,87 unidades por dólar, a la espera de la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, en la que se espera un alza de tasas. La atención del mercado se centrará en los comentarios de las autoridades monetarias sobre cómo será la senda de tipos japoneses en 2026.

* El franco suizo se estabilizaba en 0,7951 unidades por dólar, tras tocar en la víspera máximos de casi un mes. El jueves, el Banco Nacional Suizo mantuvo la tasa oficial en el 0% y afirmó que el reciente acuerdo para reducir los aranceles estadounidenses mejoró las perspectivas económicas, pese a que la inflación se quedó algo por debajo de las expectativas.

(Editado en español por Carlos Serrano)