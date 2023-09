Por Amanda Cooper

LONDRES, 29 sep (Reuters) - El dólar seguía retrocediendo el viernes desde máximos de 10 meses, pero aún se encaminaba a su mayor ganancia trimestral en un año, dando al yen cierto respiro mientras se intensifica la vigilancia por una posible intervención.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, perdía un 0,4%, a 105,75 unidades, pero se encaminaba a terminar el trimestre con un alza del 2,8%, junto con un undécimo repunte semanal consecutivo, la racha más prolongada en nueve años.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que estaba apoyando al dólar, caían desde máximos de varios años, un factor que, junto a un aumento del 27% en el precio del petróleo este trimestre, ha ayudado al billete verde a volverse positivo para el año frente a casi todas las divisas principales.

* "La economía estadounidense ha resistido, el mercado laboral ha mejorado, la inflación se ha acelerado y, obviamente, el precio del petróleo ha subido. Hay muchas cosas en juego", dijo Fiona Cincotta, de City Index.

* "Realmente no esperamos ver ningún recorte de las tasas de interés hasta dentro de bastante tiempo, hasta fines de 2024. Además, es posible que la Reserva Federal no quiera adoptar un tono menos agresivo, porque no quieren deshacer el trabajo que han hecho demasiado pronto", añadió.

* Pese a lograr un cierto respiro, la presión sobre el yen se mantiene, ya que cotiza cerca de las 150 unidades por dólar, un nivel que muchos consideran como posible desencadenante de una intervención por parte de las autoridades. La moneda nipona cedía un 0,25% en el día, a 148,925 unidades.

* Por su parte, el euro avanzaba por segundo día consecutivo. En su última cotización mejoraba un 0,4%, a 1,0608 dólares, alejándose de su mínimo multimensual de esta semana, de 1,0488 dólares.

* La libra esterlina ganaba un 0,2%, a 1,2236 dólares, tras haber tocado su mínimo desde el 17 de marzo esta semana, después de datos que mostraron el viernes que los resultados económicos de Reino Unido desde el inicio de la pandemia de COVID-19 han sido mejores de lo que se pensaba.

(Reporte adicional de Brigid Riley en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)