FOREX-Dólar se mantiene alejado de sus mínimos, la Fed dividida sobre las perspectivas de las tasas de interés

SINGAPUR/LONDRES, 19 feb (Reuters) -

El dólar se mantenía sobre sus ‌mínimos recientes el ‌jueves, después ⁠de que las minutas de la Reserva Federal mostraron que los responsables de política monetaria no parecen tener ​prisa por recortar ⁠las ⁠tasas de interés y que varios de ellos se mostraron abiertos ​a subidas si la inflación se mantiene resistente.

Los inversores también ‌se mostraron nerviosos ante la noticia del ​aumento de las fuerzas estadounidenses ​en Oriente Medio y un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó una subida de los precios del petróleo y de los activos refugio. Por su parte, el euro caía ligeramente por debajo de ​1,18 dólares, tras haber registrado una fuerte baja el día anterior, a raíz de la ⁠noticia de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tenía previsto abandonar ‌el cargo antes de que finalice su mandato en octubre del próximo año.

Las minutas de la Fed publicadas el miércoles mostraron que los responsables monetarios estaban divididos sobre el rumbo de las tasas de interés estadounidenses y sugirieron que el próximo presidente, que asumirá en mayo, ‌tendrá dificultades para impulsar recortes de tasas.

Varios responsables de política monetaria esperan ⁠que el aumento de la productividad frene la inflación, según ‌las minutas, pero "la mayoría de los participantes" advirtieron que el ⁠progreso podría ser lento y desigual. Varios ⁠incluso indicaron que podrían producirse subidas si la inflación se mantiene por encima del objetivo. El yen subía ligeramente a 154,63 yenes por dólar, tras haber sufrido un revés cuando el gobierno de Donald Trump anunció ‌proyectos por valor de 36.000 ​millones de dólares como primeras inversiones en el marco del compromiso de Japón de invertir 550.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses. (Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur y ‌Dhara Ranasinghe en Londres; edición en Español de Manuel Farías)