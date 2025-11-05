FOREX-Dólar se mantiene cerca de máximos de cinco meses por apoyo de datos económicos

(Actualiza al cierre)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 5 nov (Reuters) - El dólar se mantuvo el miércoles cerca de su máximo de cinco meses frente a una cesta de divisas, tras datos económicos que apaciguaron las preocupaciones sobre el estado del mercado laboral, lo que llevó a los inversores a sopesar la probabilidad de otro recorte de las tasas de interés este año.

* El índice del dólar, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas rivales, se mantuvo prácticamente sin cambios en 100,16, tras haber subido un 1,5% desde el miércoles pasado, cuando la Reserva Federal recortó las tasas de interés, pero moderó las expectativas de nuevas medidas de flexibilización monetaria este año.

* El índice se encuentra en su nivel más alto desde finales de mayo.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron en 42.000 puestos de trabajo en octubre, superando las expectativas de un alza de 28.000 en un sondeo de Reuters entre economistas.

* Aunque el cambio de tendencia no parece indicar una alteración sustancial en el mercado laboral, ya que algunos sectores -como los servicios empresariales profesionales- perdieron puestos de trabajo por tercer mes seguido, contribuyó a calmar las preocupaciones sobre la debilidad del sector.

* Por otra parte, la actividad del sector servicios estadounidense repuntó en octubre gracias a un sólido aumento de los nuevos pedidos.

* En las dos últimas sesiones, el dólar también se ha visto favorecido por la aversión al riesgo que se ha apoderado de los mercados financieros mundiales, ya que las ventas masivas de valores tecnológicos han avivado la preocupación por las elevadas valoraciones.

* El bitcóin, la principal criptomoneda, subió un 4%, a US$103.995, tras recuperarse de las pérdidas iniciales. El martes cayó un 6,1%, situándose en menos de US$99.000 por primera vez desde el 22 de junio. (Reporte de Kevin Buckland; editado en español por Paula Villalba y Juana Casas)