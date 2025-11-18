FOREX-Dólar sube frente al yen ante la preocupación por la política fiscal japonesa

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York)

Por Stefano Rebaudo y Laura Matthews

18 nov (Reuters) - El dólar subía el martes, tras haber tocado un máximo de nueve meses y medio frente al yen, y se apreciaba frente al euro, mientras los inversores se mostraban preocupados por la situación fiscal de Japón y esperaban los datos estadounidenses para conocer el próximo movimiento de la Reserva Federal.

* Datos de la Reserva Federal de Cleveland mostraron que 39.000 estadounidenses fueron notificados con antelación de despidos el mes pasado, y un informe de ADP Research mostró que los empleadores recortaron 2.500 puestos de trabajo a la semana en promedio durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre.

* Los inversores siguen preocupados por el debilitamiento de la economía estadounidense, pero las expectativas de recortes de las tasas de interés siguen retrocediendo.

* "En general, coincide con el debilitamiento del mercado laboral", dijo John Velis, responsable de estrategia macroeconómica para América de BNY Markets. "Creo que el tono general es de una leve aversión al riesgo en los mercados de activos, los rendimientos de los bonos bajan por las perspectivas negativas. La renta variable abre a la baja, pero el dólar no se mueve mucho".

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0,09%, a 99,63 unidades, tras romper el lunes una racha de cuatro días a la baja.

* El yen bajaba un 0,1% ante su par estadounidense, a 155,42 unidades, tras haber marcado 155,445, su nivel más bajo desde el 4 de febrero.

* Aunque el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señaló la posibilidad de subir las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, la primera ministra, Sanae Takaichi, expresó su descontento con la idea e instó a la entidad a cooperar con los esfuerzos del Gobierno para reflotar la economía.

* Los inversores están a la espera de los datos económicos de Estados Unidos, tras el cierre del Gobierno más largo del que se tiene constancia, con el informe de empleo de septiembre previsto para el jueves.

* El euro bajaba un 0,15%, a 1,1575 dólares, mientras que el franco suizo, una moneda de refugio, cotizaba en 0,7991 por dólar. (Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano)