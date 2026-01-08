FOREX-Dólar sube frente al yen, mientras mercados esperan informe de empleo en EEUU

(.)

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 8 ene (Reuters) - El dólar subía el jueves, mientras los inversores esperan ⁠un crucial reporte de ⁠empleo que podría ayudar a evaluar el mercado laboral estadounidense y la probable trayectoria de las tasas de interés.

* Los datos ⁠publicados en ‌la ​jornada mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio ​de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada, en un ‌contexto de despidos relativamente bajos. Las ofertas ‌de empleo cayeron más de ​lo esperado en noviembre, mientras que las contrataciones se redujeron, según un informe del Departamento de Trabajo conocido el miércoles.

* "El mercado está buscando pruebas más definitivas de hacia dónde se dirige la economía», dijo Marvin Loh, de State Street en Boston. «El consenso es que el dólar seguirá debilitándose a partir de ahora, dado que todavía ⁠se esperan recortes de tasas de la Reserva Federal".

* El dólar ganaba un 0,12% frente ​a su par japonés, a 156,925 yenes.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,08% a, 98,807 unidades, tras tocar su máximo desde el 10 de diciembre.

* Los operadores prevén al menos dos recortes de tasas de la Fed ⁠este año, aunque la entidad, dividida, indicó en diciembre que sólo habría una rebaja ​en 2026.

* Se espera que el banco central estadounidense mantenga los tipos estables en su reunión de este mes. El mandato de Jerome Powell como presidente de ‍la Fed termina en mayo.

* El euro bajaba un 0,09%, a 1,1665 dólares, tras perder un 0,45% en las dos últimas sesiones.

* La moneda estadounidense avanzaba un 0,06%, a 0,798 unidades, frente al franco suizo.

* El dólar australiano declinaba un 0,38%, ​a 0,66945 dólares, justo por debajo del máximo de 15 meses tocado esta semana. El yuan se apreciaba un 0,15%, a 6,984 unidades por dólar.

(Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; ‍editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)