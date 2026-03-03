FOREX-Dólar sube mientras las tensiones en Oriente Medio impulsan la huida hacia activos seguros

Por Niket Nishant y Rocky Swift

LONDRES/TOKIO, 3 mar (Reuters) -

El dólar ampliaba sus ganancias el ‌martes, ya que ‌la profundización ⁠del conflicto en Oriente Medio provocaba una huida hacia activos seguros, impulsaba el alza de los precios del ​petróleo ⁠y ⁠agravaba las preocupaciones por la inflación.

* El euro y el ​yen seguían bajo presión, lastrados por la dependencia de sus ‌países de las importaciones de ​energía y la incertidumbre sobre ​cómo podrían responder los bancos centrales a las renovadas presiones sobre los precios.

* Aunque durante el último año se ha cuestionado la condición del dólar como refugio fiable, este se ha beneficiado de la ​última oleada de aversión al riesgo.

* "Como gran productor de petróleo y con la ⁠moneda de reserva mundial, es probable que Estados Unidos sea considerado un refugio ‌para los fondos de los inversores", afirmó Kathy Jones, estratega jefe de renta fija del Schwab Center for Financial Research. * El euro tocó su nivel más bajo frente a su par estadounidense desde enero y cedía más tarde un 0,74%, a 1,1603 dólares. ‌Frente al yen, el billete verde se fortalecía un 0,22%, a 157,68 ⁠unidades.

* Europa y Japón están más expuestos al ‌aumento de los costos energéticos que Estados Unidos, que ⁠es un exportador neto de energía. * El ⁠índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, ganaba un 0,67%, a 99,166 unidades, su nivel más alto en más de un mes. * La libra ‌esterlina restaba un 0,88%, ​a 1,329 dólares, su mínimo desde diciembre. La moneda británica ya se encontraba en una situación delicada debido a los obstáculos económicos y políticos internos.

(Reporte adicional de ‌Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)