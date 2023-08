Forex-dólar sube tras pérdidas consideradas exageradas; comentarios de la fed prestan apoyo

(.)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Joice Alves

Nueva york/londres, 7 ago (reuters) - el dólar subía el lunes frente a una cesta de seis destacadas monedas, tras las pérdidas registradas el viernes a raíz de un informe mixto de empleo en estados unidos que algunos inversores consideraron excesivas, dado que la economía sigue resistiendo y el mercado laboral sigue ajustado.

* Los comentarios de varias autoridades de la Reserva Federal a favor de nuevas subidas de las tasas de interés también apuntalaban al dólar.

* El euro restaba un 0,2%, a 1,0995 dólares, tras conocerse que la producción industrial alemana cayó en junio más de lo previsto, subrayando las dificultades que enfrenta el sector manufacturero en medio de la desaceleración de la mayor economía europea.

* La divisa estadounidense ganaba un 0,2% frente a su par japonés, a 142,06 yenes, y ante su homólogo helvético, a 0,8748 francos.

* El índice dólar cotizaba sin apenas cambios a 102,08 unidades. El viernes tocó mínimos de una semana tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que fueron más débiles de lo esperado.

* "Estamos (...) ante una corrección (del dólar) por la reacción exagerada del mercado a las cifras de empleo no agrícola del viernes", dijo Helen Given, de Monex USA en Washington. "Aunque los datos de empleo estuvieron por debajo de las expectativas, no fueron lo suficientemente negativos como para justificar las pérdidas del dólar del viernes, y el panorama económico general sigue siendo sólido".

* La fortaleza general de la economía estadounidense fue subrayada el lunes por la gobernadora de la Fed, Michele Bowman, quien afirmó que probablemente sean

necesarias nuevas alzas de tasas

para reducir la inflación hasta el objetivo del 2%.

* Los inversores estarán atentos ahora a los datos de inflación de Estados Unidos y China que se publicarán esta semana. El jueves se conocerán los datos de inflación de Estados Unidos y un día antes los datos chinos, que será analizados por los operadores en busca de señales de deflación.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters