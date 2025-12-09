FOREX-Dólar sube tras reporte de empleo y a la espera de la Fed

(Actualiza al cierre)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - El dólar se fortaleció el martes, porque cifras del mercado laboral, mejores de lo esperado, pusieron de relieve su resistencia antes de una muy probable baja de tasas de interés de la Reserva Federal, pero los responsables de la política monetaria pueden que hagan hincapié en los riesgos inflacionarios.

* Los mercados anticipan un recorte de tasas por parte de la Fed y se preparan para varias decisiones más de los bancos centrales antes del fin de semana.

* El dólar amplió ganancias tras conocerse que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron levemente en octubre, mientras que las contrataciones siguieron moderadas.

* Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, aumentaron en 12.000 puestos, a 7,670 millones, en el último día de octubre, según la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS). Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 7,150 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

* El billete verde avanzó tras la publicación del informe, ampliando las ganancias frente al yen un 0,6%, a 156,735 unidades, mientras que el euro cedió un 0,1%, a 1,1629 dólares.

* Los inversores están reduciendo las expectativas de recortes en 2026 a medida que aumenta el escepticismo de que Kevin Hassett -el favorito para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años como jefe de la Fed termina en mayo- no resulte tan expansivo como espera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana. Los recortes de tasas son prácticamente seguros a esta altura", dijo Shaun Osborne, estratega jefe de divisas, en Scotiabank en Toronto.

"Creo que parece haber una expectativa de que Powell va a tratar de poner el listón relativamente alto para otro recorte, pero no estoy seguro de que eso realmente vaya a apoyar mucho al dólar", agregó.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, avanzó un 0,1%, a 99,21 unidades. (Reporte de Lucy Raitano en London y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Ricardo Figueroa)