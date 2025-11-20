FOREX-Dólar sube y yen cae, mientras bajan apuestas sobre tasas antes de datos de EEUU

Por Ozan Ergenay y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 20 nov (Reuters) -

El dólar subía con fuerza el jueves, después de que las minutas de la Reserva Federal hicieron menos probable un recorte de las tasas de interés en diciembre, a la espera de los datos de septiembre sobre el empleo en Estados Unidos.

* La fuerte apreciación del billete verde frente al yen llevó a los operadores a preguntarse si las autoridades japonesas intervendrán para frenar la caída de su divisa, que se encamina a su cuarto declive diario consecutivo.

* La moneda estadounidense llegó a tocar los 157,78 yenes, su nivel más alto desde enero, y ganaba en su última cotización un 0,3%, a 157,64 yenes.

* El último declive del yen comenzó después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, afirmó que no se habló de forma específica de divisas en una reunión con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda.

* Desde que la primera ministra, Sanae Takaichi, fue elegida líder del partido gobernante el mes pasado, el yen se ha depreciado cerca de un 6%, pese al alza del rendimiento de los bonos japoneses, con los mercados inquietos por la magnitud del endeudamiento necesario para financiar sus planes de estímulo.

* "Creo que los niveles de intervención son probablemente más altos, estaban más cerca de 162 la última vez. Así que en ese sentido, creo que hay más espacio para que la moneda se debilite antes de que finalmente consideren intervenir", dijo Kenneth Broux, de Société Générale.

* Más allá de Japón, el euro, el franco suizo, el dólar australiano y la libra esterlina caían frente al dólar después de que las minutas de la reunión de octubre de la Fed mostraron que "muchos" actores descartaban un recorte en diciembre, aunque "varios" otros sí lo veían probable.

* El euro bajaba un 0,2%, a 1,1513 dólares, su mínimo en dos semanas, mientras que la libra cotizaba estable a 1,306 dólares, pero también en su nivel más bajo desde principios de mes. El índice dólar operaba a 100,29 unidades, en máximos de seis meses.

(Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)