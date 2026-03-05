FOREX-Dólar sube, ya que guerra en Oriente Medio impulsa la demanda de activos de refugio
Por Niket Nishant y Rae Wee
LONDRES/SINGAPUR, 5 mar (Reuters) -
El dólar reanudaba su subida el jueves tras un breve retroceso desde máximos de tres meses, ya que las repercusiones del conflicto en Oriente Medio mantenían a los inversores en vilo y provocaban una huida hacia la moneda de refugio.
* Las esperanzas iniciales de una distensión dieron paso a una nueva oleada de incertidumbre, con Irán advirtiendo de que Washington "lamentará amargamente" el hundimiento de un buque de guerra frente a las costas de Sri Lanka. * Esto mantenía al dólar en una posición favorable, dejando al euro con una caída del 0,12%, a 1,1619 dólares, y del 0,17% para la libra esterlina, a 1,3352 dólares. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,11%, a 98,91 unidades.
* "Todo el mundo está dando palos de ciego", afirmó Nick Rees, de Monex. "La mayoría de los inversores reconocen que no tienen un alto nivel de confianza en cuanto a las perspectivas de estas tensiones, lo que hace que los mercados reaccionen con gran intensidad incluso ante pequeños titulares".
* "Parece que no hay escapatoria. Los refugios tradicionales, como el oro, no están desempeñando su papel habitual", afirmó Bas van Geffen, del Rabobank. "Teniendo en cuenta la fuerte apreciación del índice DXY, la liquidez del dólar parece ser la reina".
* El dólar se ha apreciado casi un 1,3% en la semana, emergiendo como uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos, considerados un refugio. * El yen también revertía sus alzas iniciales frente a su par estadounidense y cedía un 0,1%, a 157,16 unidades.
(Editado en español por Carlos Serrano)