Forex-dólar sube, ya que guerra en oriente medio impulsa la demanda de activos de refugio

Por Niket Nishant y Rae Wee

LONDRES/SINGAPUR, 5 mar (Reuters) -

El dólar reanudaba su subida el jueves ‌tras un breve retroceso ‌desde ⁠máximos de tres meses, ya que las repercusiones del conflicto en Oriente Medio mantenían a los ​inversores en vilo ⁠y ⁠provocaban una huida hacia la moneda de refugio.

* Las esperanzas ​iniciales de una distensión dieron paso a una nueva oleada ‌de incertidumbre, con Irán advirtiendo de ​que Washington "lamentará amargamente" el hundimiento ​de un buque de guerra frente a las costas de Sri Lanka. * Esto mantenía al dólar en una posición favorable, dejando al euro con una caída del 0,12%, a 1,1619 dólares, y del 0,17% ​para la libra esterlina, a 1,3352 dólares. * El índice dólar, que compara al ⁠billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,11%, a ‌98,91 unidades.

* "Todo el mundo está dando palos de ciego", afirmó Nick Rees, de Monex. "La mayoría de los inversores reconocen que no tienen un alto nivel de confianza en cuanto a las perspectivas de estas tensiones, lo que hace que los mercados reaccionen con gran intensidad ‌incluso ante pequeños titulares".

* "Parece que no hay escapatoria. Los refugios tradicionales, como ⁠el oro, no están desempeñando su papel habitual", afirmó ‌Bas van Geffen, del Rabobank. "Teniendo en cuenta la fuerte ⁠apreciación del índice DXY, la liquidez ⁠del dólar parece ser la reina".

* El dólar se ha apreciado casi un 1,3% en la semana, emergiendo como uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la ‌baja a las acciones, ​los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos, considerados un refugio. * El yen también revertía sus alzas iniciales frente a su par estadounidense y cedía un ‌0,1%, a 157,16 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)