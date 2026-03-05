FOREX-Dólar sube, ya que guerra en Oriente Medio se intensifica e impulsa demanda de activos de refugio

(.)

Por Niket Nishant y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) - El dólar reanudaba su subida el jueves tras ‌un breve retroceso ‌desde ⁠máximos de tres meses, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio mantenía a los inversores en vilo y ​provocaba una ⁠huida ⁠hacia activos refugio. * El conflicto entró en su sexto día con bombardeos más intensos, ​mientras que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar ante un ‌ataque estadounidense contra un barco a miles de ​kilómetros de la zona ​de batalla. * Esto mantenía al dólar en una posición favorable, dejando al euro con una caída del 0,4%, a 1,1579 dólares, y del 0,3% para la libra esterlina, a 1,3329 dólares. El índice dólar, que compara al billete verde con ​una cesta de seis destacadas monedas, sumaba un 0,5%, a 99,257 unidades. * "La desdolarización fue un tema ⁠recurrente el año pasado, y quizás incluso parte del anterior. Todos miraban hacia otro lado. La ‌gente se preguntaba: ¿es el dólar realmente una reserva de valor?", dijo Elisabeth Colleran, codirectora del equipo de deuda de mercados emergentes de Loomis Sayles en Boston.

* "Pero esta semana, con mayor volatilidad y mayor riesgo, el dólar ciertamente se recuperó y todas las divisas, incluido el euro, se ven presionadas", agregó.

* ‌A medida que la turbulencia desencadenó una huida hacia activos seguros, la renovada ⁠preocupación por la inflación enturbió las perspectivas, provocando que algunos activos ‌de refugio tradicionales se comportaran de forma impredecible y obligando a ⁠los inversores a reevaluar qué activos ofrecen realmente protección.

* ⁠El dólar se ha apreciado casi un 1,5% en la semana, en camino de su mejor ganancia semanal desde noviembre de 2024. Es uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la ‌baja a las acciones, los ​bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos, considerados un refugio. * El billete verde se apreciaba un 0,4% frente al yen, a 157,72 unidades.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; ‌editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)