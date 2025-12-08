FOREX-Dólar sube ya que inversores se preparan para una Fed "restrictiva"

(Actualiza cotizaciones)

Por Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 8 dic (Reuters) -

El dólar subía el lunes en una sesión volátil antes de una semana repleta de reuniones de bancos centrales, encabezada por la Reserva Federal, donde un recorte de tasas de interés está prácticamente descontado, pero los inversores se preparaban para señales de un ciclo de relajación más leve de lo esperado.

* El yen, por otro lado, descendía de forma generalizada después de que un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región noreste de Japón a última hora del lunes, lo que provocó alertas de tsunami y órdenes de evacuación para los residentes.

* Además de la decisión de la Fed del miércoles, los bancos centrales de Australia, Brasil, Canadá y Suiza también celebran reuniones de fijación de tasas, aunque no se espera que ninguno de ellos introduzca cambios en la política monetaria.

* Los analistas esperan que la Fed realice un "recorte con mensaje restrictivo", en el que el lenguaje del comunicado, las previsiones promedio y la rueda de prensa del presidente Jerome Powell apuntan a un listón más alto para una nueva reducción de tipos.

* Eso podría apoyar al dólar si empuja a los inversores a reducir las expectativas de dos o tres recortes de tasas el próximo año, aunque el mensaje podría complicarse por la división de las autoridades, ya que varias ya casi han indicado sus intenciones de voto.

* El índice dólar subía un 0,2%, a 99,18. Frente al franco suizo, ganaba un 0,4%, a 0,8080 francos.

* Mientras, el yen se depreciaba tras un terremoto en Japón. Según analistas, dependiendo de la magnitud de los daños causados, el Banco de Japón podría retrasar la subida de tasas prevista para la próxima semana.

* El dólar ganaba un 0,4% frente al yen, a 155,97 yenes.

* Además, el euro cedía un 0,1%, a 1,1626 dólares. Previamente se vio impulsado por el alza de los rendimientos de los bonos de la zona euro. Los retornos alemanes a 30 años alcanzaron un máximo desde 2011 en las primeras operaciones. (Reporte de Amanda Cooper en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)