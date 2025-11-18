FOREX-Dólar toca pico de 9 meses y medio frente al yen, con foco en política fiscal japonesa y datos de EEUU

Por Stefano Rebaudo

18 nov (Reuters) -

El dólar tocó un nuevo máximo de nueve meses y medio frente al yen y se apreciaba frente al euro el martes, mientras los inversores se muestran preocupados por la situación fiscal de Japón y esperan los datos estadounidenses para conocer el próximo movimiento de la Reserva Federal.

* Las acciones europeas declinaban, junto con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, por preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de las acciones.

Sin embargo, la reacción del dólar en el mercado de divisas se ha mantenido silenciada hasta ahora.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0,05%, a 99,59 unidades, tras romper el lunes una racha de cuatro días a la baja. El franco suizo, un activo de refugio, cotizaba plano frente al dólar y el euro.

* El yen mejoraba un 0,1% ante su par estadounidense, a 155,42 unidades, tras tocar 155,445, su nivel más bajo desde el 4 de febrero.

* Aunque el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señaló la posibilidad de subir las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, la primera ministra, Sanae Takaichi, expresó su descontento con la idea e instó a la entidad a cooperar con los esfuerzos del Gobierno para reflotar la economía.

* Los inversores están a la espera de los datos económicos de Estados Unidos tras el cierre del Gobierno más largo del que se tiene constancia, con el informe de empleo de septiembre previsto para el jueves.

* "Estos datos son retrospectivos, pero siguen siendo muy relevantes", dijo Paul Mackel, de HSBC.

"Captura el periodo en el que el Comité Federal del Mercado Abierto reanudó su ciclo de flexibilización y sigue al momento en el que el presidente (Jerome) Powell se mostró expansivo en Jackson Hole sobre las condiciones del mercado laboral estadounidense".

* El euro bajaba un 0,05%, a 1,1590 dólares. La preocupación por la trayectoria fiscal de Francia, que había lastrado a la divisa comunitaria, disminuyó después de que el primer ministro, Sebastien Lecornu, sobrevivió a dos mociones de censura en el Parlamento el mes pasado. El Ministerio de Hacienda declaró el lunes que las empresas se han comprometido a invertir 9.200 millones de euros en Francia.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano)