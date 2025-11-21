FOREX-El dólar apunta a una subida semanal con el foco en el yen

Por Rae Wee

SINGAPUR, 21 nov (Reuters) - El yen cotizaba el viernes cerca de mínimos de 10 meses, pero encontraba cierto apoyo cuando las autoridades japonesas intensificaron para frenar la caída de la divisa, mientras que el dólar se encaminaba hacia su mejor semana en más de un mes.

El yen subía brevemente en las primeras operaciones asiáticas después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijera que la intervención era una posibilidad para hacer frente a los movimientos excesivamente volátiles y especulativos, lo que dejó a los operadores en alerta por si Tokio daba señales de compra de yenes. Esto frenaba su caída, y la divisa japonesa subía un 0,2%, a 157,12 por dólar, aunque no se alejó mucho del mínimo de 10 meses del jueves, 157,90. Aun así, se encaminaba a perder un 1,6% en la semana.

Esta semana, la atención de los mercados de divisas se ha centrado en el yen, que ha tocado nuevos mínimos ante la preocupación de los inversores por el empeoramiento de la situación fiscal del país, provocado por las políticas de gasto suntuario de la primera ministra, Sanae Takaichi. El gabinete de Takaichi aprobó el viernes un paquete de estímulo económico de 21,3 billones de yenes (US$135.400 millones).

Vishnu Varathan, responsable de análisis macroeconómico para Asia sin Japón de Mizuho, afirma: "El gran tema del que nadie quiere hablar ahora es el creciente riesgo de intervención".

"Es probable que las intervenciones sean oportunistas y de corta duración. Esencialmente, serán badenes, no barricadas".

Tokio gastó por última vez 5,53 billones de yenes, o casi US$37.000 millones, en julio de 2024 para intervenir en el mercado de divisas y sacar al yen de mínimos de 38 años. Frente al euro, el yen se mantenía cerca de un mínimo histórico y en el momento de elaboración de este artículo cotizaba a 181,33. La libra esterlina rondaba máximos de 16 meses y se situaba en 205,71 yenes. (Información de Rae Wee; edición de Jamie Freed y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)