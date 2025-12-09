FOREX-El dólar australiano sube tras decisión del RBA, con los mercados atentos a la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 9 dic (Reuters) -

El dólar australiano se apreciaba después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera los tipos de interés en un momento en que los mercados están a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se celebrará esta semana. La divisa australiana avanzaba un 0,2%, hasta los US$0,6639, después de que el banco central mantuviera los tipos de interés por tercer mes consecutivo en el 3,6%, tal y como se esperaba, y advirtiera de que el repunte de la inflación podría ser persistente.

"El RBA no ha tratado de mitigar las expectativas del mercado de corte restrictivo", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de Bank of Singapore, utilizando las siglas en inglés del banco central australiano. "Lo que se dijo en la reunión coincide con las expectativas del mercado de que el RBA se ha inclinado un poco más hacia un sesgo restrictivo".

La divisa extendía sus ganancias cuando la gobernadora del banco, Michele Bullock, dijo en rueda de prensa que no eran necesarios más recortes de tipos. El yen se fortalecía en la sesión asiática después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudiera el noreste de Japón durante la noche, lo que aumentó la aversión al riesgo antes de la reunión de la Fed y de las decisiones de política monetaria que se esperan de otros bancos centrales, mientras que una subasta de bonos del Estado a cinco años atrajo una fuerte demanda. El yen se apreciaba un 0,1% frente al dólar, a 155,82 yenes, tras el seísmo, que provocó órdenes de evacuación y alertas de tsunami que horas más tarde se convirtieron en advertencias.

"La conmoción inicial revivió de inmediato los recuerdos de la fragilidad de la cadena de suministro, las posibles pérdidas de seguros y la interrupción de la producción industrial crítica", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney, señalando que la ansiedad se sumaba al "tono de aversión al riesgo" en los mercados.

Los mercados anticipan un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal y se preparan para varias decisiones más de los bancos centrales antes del fin de semana. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se mantenía estable en 99,041 puntos. Los inversores en bonos están reduciendo las expectativas de recortes de tipos en 2026, a medida que aumenta el escepticismo de que Kevin Hassett, el favorito para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años como presidente de la Fed termina en mayo, sea tan propenso a la relajación como espera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, los mercados creen que la flexibilización de la política monetaria del banco central estadounidense esta semana es casi segura, y la atención se centra en las perspectivas para el próximo año.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Fed tienen una probabilidad implícita del 89,4% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de dos días de la Fed que comienza el 9 de diciembre.

