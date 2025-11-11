FOREX-El dólar avanza frente a su par australiano y el yen; la atención se centra en próximos datos de EEUU

Por Stefano Rebaudo

11 nov (Reuters) - El dólar estadounidense subía el martes frente al yen y frente al dólar australiano, moneda sensible al crecimiento, ya que los inversores se mostraban más cautelosos respecto al riesgo y centraban su atención en los datos que se esperan una vez que finalice el cierre del Gobierno estadounidense.

* En las primeras horas de la sesión asiática, el yen alcanzó su nivel más bajo desde febrero, mientras que la moneda australiana, sensible al riesgo, se mantuvo firme frente al billete verde.

* En los últimos días, las monedas sensibles al riesgo, como el dólar australiano y la libra esterlina, han subido, mientras que las monedas refugio, como el yen, se han debilitado, ya que las esperanzas de un rápido final del cierre del Gobierno de Estados Unidos impulsaban el apetito por el riesgo.

* Los participantes del mercado esperan que el Gobierno de Estados Unidos reabra en los próximos días después de que el Senado de Estados Unidos aprobó el lunes una avenencia que restablecería la financiación de las agencias federales y paralizaría la campaña del presidente Donald Trump para reducir la fuerza de trabajo federal.

* Una buena racha de indicadores económicos ayudará a aclarar las perspectivas de la economía estadounidense y la senda política de la Reserva Federal.

* El euro operaba prácticamente sin cambios en US$1,1555. La libra esterlina caía un 0,40% a US$1,3126 después de que los datos mostraron que el mercado laboral británico se enfrió notablemente en el tercer trimestre.

* El dólar subía un 0,10% a 154,28 yenes, tras alcanzar 154,495, su nivel más alto desde febrero.

* El yen estaba bajo presión después de que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió a los responsables a cargo de la política monetaria que fueran más lentos con las subidas de las tasas de interés, al mismo tiempo que las autoridades del banco central estadounidense se han vuelto cautas respecto a nuevos recortes.

* El billete verde caía un 0,25% a 0,6520 unidades por dólar australiano, rompiendo una racha de dos días al alza.

* El franco suizo se encaminaba a su cuarta subida diaria consecutiva después de que Trump dijo que Estados Unidos estaba trabajando con Suiza en un acuerdo para reducir la tasa arancelaria del 39%. La moneda suiza subía un 0,15% a 0,8035 unidades por dólar estadounidense. (Reporte de Stefano Rebaudo; reporte adicional de Tom Westbrook; Editado en Español por Ricardo Figueroa)