Forex-el dólar avanza mientras inversores ven más allá de venezuela y se fijan en datos eeuu

Por Amanda Cooper

LONDRES, 5 ene (Reuters) - El dólar comenzó la primera semana completa de negociación de 2026 subiendo a máximos de varias semanas frente a ⁠una cesta de divisas después ⁠de un diciembre débil, con la atención puesta en un conjunto de datos económicos clave de esta semana.

* Los operadores también seguían los acontecimientos en Venezuela, tras la incursión de Estados ⁠Unidos y ‌la captura ​del presidente Nicolás Maduro.

* El presidente Donald Trump dijo a periodistas el domingo que podría ordenar otro ataque ​si Venezuela no cooperaba con los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener ‌el narcotráfico. También amenazó con acciones militares en Colombia y ‌México.

* En un contexto geopolítico tenso, el ​dólar subía, pero los analistas señalaron que quizá sea demasiado pronto para afirmar que se trata de un repunte duradero. El informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el viernes, será clave a la hora de definir las expectativas de política monetaria, un factor de peso para el dólar.

* El índice dólar subía por quinto día consecutivo, con un alza del 0,25% a su nivel más alto desde el 10 de diciembre, en gran medida como consecuencia de la ⁠debilidad del euro, que caía un 0,31% a 1,16845 dólares, su nivel más bajo desde esa misma fecha. El índice dólar perdió un ​1,2% en diciembre, su peor resultado desde agosto.

* La publicación de datos de esta semana comienza con las cifras del ISM manufacturero el lunes y culmina con el informe mensual de nóminas no agrícolas el viernes.

* "Me atrevería a decir que el complejo de divisas no refleja mucho los riesgos derivados de Venezuela, sino más bien lo que los datos estadounidenses nos van a decir sobre la senda de la política monetaria de la Reserva ⁠Federal", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com.

* Los operadores esperan actualmente dos recortes de tasas en ​Estados Unidos este año, según cálculos de LSEG basados en futuros.

* Los inversores también están a la espera de la elección de Trump para el próximo presidente de la Fed, ya que el mandato de Jerome Powell termina en mayo. Trump ha ‍dicho que anunciaría su elección este mes, y ha dicho que el sucesor de Powell sería "alguien que crea en tasas de interés más bajas, por mucho".

* En tanto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el banco central seguiría subiendo las tasas si la evolución económica y de los precios se movía en línea con sus previsiones. ​Es una opinión que ha reiterado varias veces en los últimos meses, incluso después de la decisión de diciembre de subir los tipos a un máximo de tres décadas.

* El dólar operaba estable frente al yen, en 156,81 yenes, y subía un 0,34% frente al ‍franco suizo, a 0,795 francos. (Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)