FOREX: el dólar avanza tras datos que apuntan a una economía estable

(.)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 19 feb (Reuters) - El dólar subía por cuarta sesión consecutiva el jueves después de datos que indicaron que la economía se mantenía estable, lo que daba margen a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés bajo control.

* El Departamento de Trabajo informó de que hubo 23.000 solicitudes semanales de subsidio por desempleo menos, para una cifra total ajustada de 206.000, menos de la estimación de 225.000 de economistas encuestados por Reuters.

* "No parece que la economía esté sufriendo por el aumento de las tasas. Incluso con la presión de la Casa Blanca para que se bajen las tasas, esa presión no se notará realmente hasta mayo, por lo que no hay una tendencia real en esta información en este momento", dijo Joseph Trevisani, analista senior de FXStreet en Nueva York.

* "Por eso volvemos a un rango. Sin motivos para moverse, los operadores se mostrarán conservadores", agregó.

* Otros datos del Departamento de Comercio mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se amplió a US$70.300 millones, mucho más que la estimación de US$55.500 millones.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,2%, a 97,90, mientras que el euro bajaba un 0,16%, a US$1,1763.

* El euro caía por segundo día consecutivo, después de que el Financial Times informó que se esperaba que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, deje su cargo antes de que finalice su mandato de ocho años.

* Cuatro fuentes informaron a Reuters que Lagarde había comunicado a sus colegas que seguía centrada en su trabajo y que les avisaría primero si estaba a punto de dimitir, un mensaje que ellos interpretaron como que no tenía intención de hacerlo.

* Frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 0,12%, a 155,01 yenes, mientras que la libra esterlina se debilitaba un 0,29%, a US$1,3452. (Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur y Dhara Ranasinghe en Londres; edición en español de Manuel Farías y Javier López de Lérida)