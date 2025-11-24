FOREX-El dólar baja por comentarios de funcionarios Fed y el yen pierde terreno

(Actualiza con cotizaciones por la tarde)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) - El dólar cayó el lunes, ya que los inversores sopesaron comentarios de funcionarios de la Reserva Federal que avivaron las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes, lo que limitaba el avance del billete verde frente a algunas de las principales divisas.

* Sin embargo, la divisa estadounidense subió frente al yen, ya que los inversores se mantenían atentos a las señales de compras oficiales por parte de Tokio para frenar la caída de la moneda nipona.

* En las operaciones de la tarde, el euro avanzaba un 0,1% frente al dólar, a 1,1526 dólares, lo que situaba el índice dólar en 100,15 unidades, con una baja del 0,1% en la jornada. Frente al franco suizo, el dólar retrocedió un 0,1%, a 0,8079 francos.

* Los datos disponibles indican que el mercado laboral estadounidense está tan débil como para justificar otro recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de diciembre, pero la acción más allá de eso dependerá de una próxima "avalancha" de datos, dijo el gobernador de la Fed Christopher Waller.

* Sus declaraciones siguieron a las del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo el viernes que el banco central estadounidense aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en peligro su objetivo de inflación.

* Tras sus comentarios, los futuros de fondos federales han aumentado las probabilidades de un recorte de las tasas de un cuarto de punto el mes que viene hasta casi el 80%, desde el 30% previo a sus declaraciones, según la herramienta FedWatch de CME.

* El yen era la divisa que peor se comportaba frente al dólar, que subió un 0,2%, a 156,755 yenes, apenas por debajo de su máximo de 10 meses de 157,90 alcanzado la semana pasada.

* La moneda nipona ha estado cayendo debido a una combinación de políticas fiscales más laxas y una de las tasas de interés más bajas del mundo. El viernes encontró cierto apoyo, rebotando desde mínimos de 10 meses, después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, intensificó las advertencias verbales de intervención para frenar la caída de la divisa.

* Los operadores ven el riesgo de intervención entre los 158 y los 162 yenes por dólar, y las operaciones más reducidas por Acción de Gracias más adelante esta semana podrían ser una oportunidad para que las autoridades intervengan.

