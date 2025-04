Forex-el dólar busca un rebote antes de los festivos de semana santa

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 17 abr (Reuters) - El dólar subía el jueves desde mínimos de siete meses frente al yen, en un momento en que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón evitaron el tema de las divisas, mientras que lograba pequeñas ganancias frente a otras divisas antes de los festivos de Semana Santa. El dólar ha sufrido un fuerte revés este mes, mientras Estados Unidos ha amenazado, impuesto y luego aplazado aranceles masivos, lo que ha minado la confianza en el crecimiento y la estabilidad de la economía estadounidense. La subida de casi el 8% del franco suizo desde el 2 de abril es la mayor entre las divisas del G10 y, a 0,8167 por dólar, está a punto de probar la resistencia de 0,81, su máximo en una década. El euro y el yen no le van a la zaga, con ganancias cercanas al 5% sobre el dólar en poco más de dos semanas, por lo que ambas deberían haber retrocedido un poco. El euro bajaba ligeramente a 1,1362 dólares por la mañana en Asia, aunque sigue a punto de registrar su cuarta subida semanal consecutiva, a pesar de que se espera que el Banco Central Europeo recorte los tipos en 25 puntos básicos el jueves. El dólar tocó un mínimo de siete meses de 141,62 yenes a primera hora de la sesión asiática, antes de recuperarse a 142,61 después de que el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa, dijera que no se había hablado de divisas en las negociaciones comerciales de Washington. El yen se había apreciado antes de la reunión, ante la posibilidad de que los países acordaran un fortalecimiento del yen frente al dólar. Sin embargo, las posiciones largas en yenes son las más elevadas desde 1986, por lo que, de no alcanzarse un acuerdo, las ganancias podrían revertirse. El índice del dólar aumentaba hasta 99,6 y se mantenía más o menos estable durante la semana. Es probable que el volumen sea más ligero en Semana Santa, ya que muchos mercados cerrarán durante el Viernes Santo y algunos permanecerán cerrados el Lunes de Pascua. El miércoles, las ventas minoristas en Estados Unidos registraron el mayor aumento en más de dos años y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no parecía tener prisa por bajar los tipos de interés. (Información de Tom Westbrook; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)