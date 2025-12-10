FOREX-El dólar cae en medio de la cautela general antes de decisión de la Fed

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York)

Por Stefano Rebaudo y Gertrude Chavez-Dreyfuss

MILÁN/NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - El dólar bajaba el miércoles, borrando dos días de ganancias, ya que los inversores recortaban posiciones en previsión de un esperado tercer recorte consecutivo de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal.

* Los inversores esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que fija la política monetaria, incluido su presidente Jerome Powell, no se comprometa a una mayor relajación, citando los persistentes riesgos de inflación y la falta de datos nuevos y más relevantes para calibrar la salud actual de la economía estadounidense.

* "La Fed no tiene más remedio que hacer un recorte con un mensaje restrictivo, que es lo que todo el mundo espera. Ciertamente tenemos muchos datos económicos -aunque no los principales- que sugieren que el mercado laboral se ha ralentizado, que los precios se han estabilizado y que no se está produciendo una gran inflación", dijo Eugene Epstein, jefe de negociación y productos estructurados de Moneycorp en Nueva Jersey.

* En general, los inversores han reducido las expectativas de recortes en 2026. Los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos han descontado sólo dos rebajas más en 2026, lo que sitúa el tipo de interés oficial de la Fed en el 3%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior a la previsión de la Fed del 3,4% que figura en su denominado "diagrama de puntos".

* El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, favorito para presidir el banco central, dijo el martes ante el Consejo de Directores Ejecutivos del WSJ que había "mucho margen" para seguir recortando las tasas de interés, aunque añadió que si la inflación aumentaba el cálculo podría cambiar.

* El dólar caía un 0,3% frente a la moneda japonesa, a US$156,45, mientras que el índice dólar cedía un 0,2%, a 99,067.

* El euro subía un 0,1%, a US$1,1643, ya que los inversores se centraban en su diferencia con los rendimientos de los bonos estadounidenses y veían escasas posibilidades de una caída significativa de las tasas de la zona euro a corto plazo.

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el miércoles que el BCE podría elevar de nuevo sus previsiones de crecimiento en diciembre, dada la inesperada resistencia de la economía a la incertidumbre y las tensiones comerciales. (Reporte de Stefano Rebaudo, Rae Wee y Tom Westbrook; Editado en Español por Ricardo Figueroa)