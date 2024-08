Forex-el dólar cae frente al yen antes del discurso de powell

Por Ankur Banerjee y Sruthi Shankar

23 ago (Reuters) - El dólar caía frente al yen el viernes, mientras los operadores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la cumbre de Jackson Hole y sopesan las perspectivas de que el Banco de Japón siga subiendo las tasas de interés.

* Los banqueros centrales serán clave a la hora de marcar el tono de los mercados financieros en los próximos días, cuando comience en Jackson Hole (Wyoming) la reunión de los responsables de política monetaria más influyentes del mundo.

* El yen ganaba un 0,2%, a 146,03 unidades por dólar, tras haber subido un 0,7%, a 145,29, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reafirmara su decisión de subir las tasas si la inflación sigue por el buen camino para alcanzar el objetivo del 2%.

* "Sus comentarios (de Ueda) sugieren que las turbulencias del mercado no disuadirán al Banco de Japón de considerar más alzas de tasas en el futuro, incluso aunque el próximo movimiento no sea inminente", dijo Vasu Menon, de OCBC. "Mientras el movimiento del dólar-yen sea ordenado y gradual, esto no debería sacudir los mercados globales tanto como lo hizo a principios de mes".

* En su intervención en el Parlamento, donde fue convocado para explicar la decisión del Banco de Japón de subir las tasas en julio, Ueda advirtió, sin embargo, de que los mercados siguen inquietos y podrían afectar a las previsiones de inflación del banco central.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, operaba a 101,41 unidades, cerca del mínimo de 100,92 tocado el miércoles y en camino a su quinta semana consecutiva de pérdidas.

* Powell hablará a las 1400 GMT y los operadores estarán atentos para medir cuánto podrían bajar los costos de endeudamiento en Estados unidos a corto plazo.

* El euro cotizaba prácticamente plano a 1,1117 dólares, no lejos del máximo de 13 meses alcanzado el miércoles, mientras que la libra esterlina subía un 0,3%, a 1,31295 dólares, su máximo de 13 meses.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters