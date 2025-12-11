FOREX-El dólar cae lastrado por perspectivas de la Fed, decisión de BNS impulsa el franco suizo

(Actualiza valores)

Por Rae Wee, Alun John y Gertrude Chavez-Dreyfuss

SINGAPUR/LONDRES/NUEVA YORK, 11 dic (Reuters) - El dólar estadounidense caía el jueves, alcanzando mínimos de varios meses frente al euro, el franco suizo y la libra esterlina, y ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que la Reserva Federal ofreció unas perspectivas menos restrictivas de lo que algunos esperaban.

* El franco suizo era respaldado por la decisión del Banco Nacional Suizo de mantener estables las tasas de interés en 0%. El dólar caía un 0,7% a 0,7946 francos, tras haber tocado su nivel más bajo desde mediados de noviembre. En tanto, el euro caía un 0,3% frente al franco suizo, a 0,9331 francos.

* El billete verde halló un breve apoyo al principio de la sesión, cuando las acciones asiáticas y los futuros de Wall Street cayeron después de que los decepcionantes resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle reavivaron los temores de que los crecientes costos de las infraestructuras de IA pudieran superar a la rentabilidad.

* Sin embargo, ese apoyo se desvaneció en la sesión estadounidense.

* El euro subía un 0,4% a 1,1737 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde el 3 de octubre, la libra esterlina ganaba un 0,3% a 1,3420 dólares, tras tocar su nivel más alto en casi dos meses, y la moneda estadounidense también se debilitaba frente al yen, cediendo un 0,6% a 156,04 yenes.

* La Reserva Federal bajó las tasas el miércoles en 25 puntos básicos, pero, como la medida era ampliamente esperada, la reacción reflejó mucho más el mensaje general, las proyecciones y la votación dividida.

* Los bonos del Tesoro de Estados Unidos también pesaban sobre el dólar, atrayendo ofertas y empujando los rendimientos a la baja después de que la Fed anunció que comenzaría a comprar bonos del Estado a corto plazo a partir del 12 de diciembre para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado, con una ronda inicial de unos 40.000 millones de dólares en letras del Tesoro.

* El bitcóin, a menudo considerado un barómetro del apetito por el riesgo, se vio afectado por la venta de valores tecnológicos y cayó brevemente por debajo del nivel de 90.000 dólares. Luego cotizaba con un descenso del 2,1% a 90.446 dólares. El éter bajaba más de un 4% a 3.203 dólares. (Reporte de Rae Wee en Singapur, Alun John en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)