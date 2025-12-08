FOREX-El dólar cae mientras inversores se preparan para una compleja decisión de la Fed

Por Tom Westbrook y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 8 dic (Reuters) - El dólar bajaba el lunes, al inicio de una semana cargada de reuniones de bancos centrales y encabezada por la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que el mercado casi da por descontado un recorte de las tasas de interés, aunque un comité muy dividido podría llevar a una decisión impredecible.

* Además de la decisión de la Fed del miércoles, los bancos centrales de Australia, Brasil, Canadá y Suiza también celebran reuniones de fijación de tasas, aunque no se espera que ninguno de ellos introduzca cambios en la política monetaria.

* Los analistas esperan que la Fed realice un "recorte con mensaje restrictivo", en el que el lenguaje del comunicado, las previsiones promedio y la rueda de prensa del presidente Jerome Powell apuntan a un listón más alto para una nueva reducción de tipos.

* Eso podría apoyar al dólar si empuja a los inversores a reducir las expectativas de dos o tres recortes de tasas el próximo año, aunque el mensaje podría complicarse por la división de las autoridades, ya que varias ya casi han indicado sus intenciones de voto.

* El Comité Federal de Mercado Abierto no ha tenido tres o más disensos en una reunión desde 2019, y eso ha sucedido solo nueve veces desde 1990.

* Más allá de la política monetaria estadounidense, el euro subía un 0,1%, a US$1,1652, impulsado por el alza de los rendimientos de los bonos de la zona euro. Los rendimientos de los bonos alemanes a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 2011 en las primeras operaciones.

* A diferencia de la Reserva Federal, no se espera que el BCE vuelva a recortar las tasas el año que viene. La influyente responsable de política monetaria Isabel Schnabel dijo el lunes que la próxima medida del banco central podría ser incluso una subida.

* El dólar australiano tocó brevemente un máximo de US$0,6649, su nivel más alto desde mediados de septiembre, para cotizar por última vez con una caída del 0,1%, a US$0,6635.

* El Banco de la Reserva de Australia se reúne el martes, tras una serie de datos alentadores sobre la inflación, el crecimiento económico y el gasto de los hogares. Los futuros apuntan a que el próximo movimiento será al alza y posiblemente ya en mayo, por lo que la atención se centrará en la declaración posterior a la reunión y en la conferencia de prensa.

* También se espera que el Banco de Canadá mantenga las tasas de interés el miércoles y que la subida se produzca en diciembre de 2026. La divisa canadiense cotizaba estable en 1,3819 unidades por dólar estadounidense el lunes, tras haber alcanzado máximos de 10 semanas el viernes tras los buenos datos de empleo.

* El yen, que se ha estabilizado en la última semana tras el fuerte debilitamiento de noviembre, operaba estable en 155,44 unidades por dólar, mientras que la libra cotizaba en torno a US$1,3325 y el franco suizo subía ligeramente a 0,804 unidades por dólar. (Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)