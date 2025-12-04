FOREX-El dólar cae por décima sesión consecutiva, el yen toca máximos de dos semanas y media

Por Ankur Banerjee y Samuel Indyk

LONDRES, 4 dic (Reuters) - El dólar retrocedía debido a que unos datos deslucidos parecieron consolidar la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana, mientras el yen ganaba terreno ante las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos este mes.

* Los inversores también han estado sopesando la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asuma la presidencia de la Reserva Federal tras el fin del mandato de Jerome Powell en mayo. Se espera que Hassett impulse más recortes de tasas.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que revelará su elección para suceder a Powell a principios del próximo año, extendiendo un proceso de selección de meses a pesar de haber afirmado previamente que ya había decidido un candidato.

* Los operadores están valorando en un 85% la probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto la próxima semana, mostraron los datos de LSEG.

* El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas rivales, cedía un 0,1% a 98,786, su décimo día consecutivo a la baja y cerca de un mínimo de cinco semanas, acumulando un descenso de casi un 9% en el año.

* Una encuesta de Reuters mostró que una minoría considerable de estrategas de divisas prevé ahora que el dólar se fortalecerá el próximo año, aunque la mayoría aún se aferra a las previsiones de un billete verde más débil en 2026 por las apuestas a los recorte de tasas.

* El euro subía menos de un 0,1% a 1,1678 dólares, tocando su nivel más alto desde el 17 de octubre y ampliando sus ganancias después de que los datos del miércoles mostraron que la actividad empresarial en la zona euro se expandió a su ritmo más rápido en 30 meses en noviembre.

* La moneda ha subido más del 12% este año, en camino de su mayor ganancia anual desde 2017, beneficiándose de un dólar débil debido a las incertidumbres arancelarias a principios de año y últimamente por el aumento de las probabilidades de recortes de tasas de Estados Unidos.

* El yen subía un 0,4% a 154,56 unidades por dólar, ante las expectativas de que el Banco de Japón suba las tasas en su reunión de finales de mes.

* La libra esterlina cotizaba a 1,3359 dólares, cerca de su nivel más alto desde el 28 de octubre. La corona sueca bajaba frente al euro y el dólar después de que el ritmo de la inflación anual se ralentizó en noviembre. (Reporte de Samuel Indyk y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)