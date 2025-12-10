FOREX-El dólar cae tras baja de tasas de la Fed

(Actualiza con cotizaciones)

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - El dólar estadounidense amplió sus pérdidas frente a otras divisas, como el euro, el franco suizo y el yen japonés, el miércoles, después de que la Reserva Federal bajara las tasas de interés, una decisión que era ampliamente esperada.

* La decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, hasta el intervalo del 3,50%-3,75%, suscitó tres votos disidentes.

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, defendieron que el tipo se mantuviera sin cambios, mientras que el Gobernador Stephen Miran abogó de nuevo por una reducción de medio punto porcentual.

* Inmediatamente después del anuncio de la Fed, el dólar perdió terreno frente a las demás divisas.

* El dólar se debilitaba un 0,58% frente al franco suizo, a 0,801 unidades, y bajaba un 0,4%, a 156,24 yenes.

* El euro subía un 0,39%, a 1,167 dólares.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, caía un 0,38%, a 98,84.

(Reporte de Stefano Rebaudo, Rae Wee y Tom Westbrook; Editado en español por Ricardo Figueroa)