Por Harry Robertson y Gertrude Chavez-Dreyfuss

Londres/nueva york, 4 oct (reuters) -

El dólar cayó el miércoles, impulsado por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en un contexto de datos mixtos que sugieren la existencia de áreas de debilidad en la mayor economía del mundo, lo que reduce las probabilidades de una nueva alza de las tasas de interés por la Reserva Federal antes de fin de año.

*Por otro lado, el yen se apreciaba levemente el miércoles, alejándose de la vigilada marca de 150 unidades por dólar, tras un breve repunte en la víspera que avivó las especulaciones sobre una posible intervención de las autoridades japonesas en apoyo de la moneda.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedió un 0,3%, a 106,69 unidades, después de un reporte laboral de la firma ADP en Estados Unidos más débil de lo esperado. El índice, sin embargo, se mantuvo a escasa distancia del máximo en casi 11 meses de 107,34 alcanzado en la jornada anterior.

* El yen operó estable a 149,04 unidades por dólar, tras subir de manera inesperada casi un 2% el martes, a 147,30, su máximo en tres semanas. El repunte se produjo después de caer a 150,165, su nivel más bajo desde octubre de 2022.

* "El par dólar/yen cotiza ahora muy cerca de los niveles de hace apenas tres sesiones, lo que me indica que el movimiento de ayer no fue, de hecho, una intervención", dijo Helen Given, agente de divisas de Monex USA en Washington.

*"Los datos del sector servicios de esta mañana han contribuido a suavizar las expectativas de cara al informe de nóminas no agrícolas del viernes, y hemos visto un ligero retroceso en las probabilidades de una nueva subida de tasas por parte de la Reserva Federal antes de fin de año", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado, en Corpay en Toronto.

"En términos más generales, la subida de los rendimientos del Tesoro y el correspondiente repunte del dólar parecen estar llegando a su fin", añadió.

* El principal diplomático japonés en materia de divisas, Masato Kanda, dijo que no haría comentarios sobre si Tokio intervino en el mercado cambiario durante la noche. Los datos del mercado monetario del Banco de Japón mostraron el miércoles que probablemente no hubo una intervención por parte de las autoridades niponas en el mercado de divisas un día antes.

* El euro mejoró un 0,5%, a 1,0515 dólares, cerca aún del mínimo del martes de 1,0448 dólares, su nivel más débil desde diciembre. Subió incluso después de que los datos mostraran que las ventas minoristas de la zona euro cayeron mucho más de lo esperado en agosto y que la economía del bloque probablemente se contrajo el trimestre pasado.

* La libra esterlina ganó un 0,6%, a 1,2149 dólares, recuperándose tras caer a un mínimo de casi siete meses de 1,2038 dólares en la sesión anterior.

