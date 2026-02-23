FOREX-El dólar cae tras la anulación de aranceles de EEUU

Por Tom Westbrook y Rae Wee

SINGAPUR, 23 feb (Reuters) -

El dólar caía el lunes, en un momento en que ‌los operadores consideraron que la ‌decisión ⁠de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular una serie de aranceles del presidente Donald Trump favorecía el crecimiento mundial, aunque la ​confusión y ⁠el riesgo de ⁠conflicto con Irán mantuvieron la cautela. El euro subía un 0,4%, hasta 1,1820 dólares ​y la libra esterlina avanzaba un 0,3%, hasta 1,3516 dólares durante la sesión asiática, ‌que era algo más ligera en volumen ​por un festivo en Japón y el ​Año Nuevo Lunar en China. El dólar retrocedía un 0,4%, hasta 154,40 yenes.

La Corte Suprema dictaminó el viernes que los aranceles generales de Trump excedían su autoridad. Trump ha respondido arremetiendo contra el tribunal e imponiendo un gravamen general del 15% sobre las importaciones, además de ​insistir en que deben mantenerse los acuerdos de aranceles más elevados con los socios comerciales.

"Debilita el dólar en el sentido ⁠de que potencialmente beneficia al crecimiento fuera de Estados Unidos", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas del ‌OCBC Bank de Singapur.

Dijo que las implicaciones a largo plazo para el mercado de divisas eran menos claras, ya que el impacto en los ingresos estadounidenses podría ser negativo para la situación fiscal y el dólar, mientras que el control del poder de Trump podría ser positivo, al limitar una fuente de volatilidad . El dólar neozelandés avanzaba ligeramente, hasta ‌situarse justo por debajo de los 60 centavos, mientras que el dólar australiano bajaba un poco, ⁠ya que Estados Unidos solo había impuesto anteriormente un arancel del 10% a ‌los productos australianos, quedando en 0,7070 dólares. El franco suizo, moneda refugio, ⁠subía un 0,5%, hasta situarse en 0,7727 francos por dólar.

"Esta ⁠decisión es otro golpe al poder de Trump... por lo que es positiva para los mercados", dijo Jason Wong, estratega de BNZ en Wellington.

"Pero hay tantos factores, hay tantas variables, que no es operable", añadió.

Además de los aranceles, los mercados están pendientes del aumento ‌de la presencia militar estadounidense en ​Oriente Próximo, que presiona a Irán para que renuncie a su programa nuclear, y esperan con interés el discurso sobre el estado de la Unión que Trump pronunciará el martes.

(Información de Tom Westbrook y Rae Wee; ‌edición de Stephen Coates y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)