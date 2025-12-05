FOREX-El dólar cede antes de la reunión de la Fed de la próxima semana

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) - El dólar bajaba levemente el viernes, pero se mantenía cerca de los rangos recientes frente a las principales divisas, mientras los operadores esperaban la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera que los responsables monetarios recorten las tasas.

* El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares, bajaba un 0,2% hasta 98,906, no muy lejos del mínimo de cinco semanas del jueves, 98,765. El euro subía un 0,1% a 1,1651 dólares, no lejos del máximo de tres semanas del jueves de 1,1681 dólares.

* Los operadores valoran en casi un 90% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la semana que viene, y potencialmente dos reducciones más el año que viene, según datos de LSEG.

* "Esta semana, la publicación de algunos datos poco alentadores sobre el mercado laboral procedentes de fuentes alternativas ayudó a cristalizar lo que todavía parece ser una probabilidad exagerada del 90% de un recorte la semana que viene", dijo Antonio Ruggiero, estratega macroeconómico y de divisas de Convera.

* "Además, el dólar sigue estando sobrevalorado con respecto a sus principales pares, por lo que el tono más suave está plenamente justificado", añadió Ruggiero.

* Los datos publicados el viernes, que mostraron una mejora de la confianza de los consumidores estadounidenses a inicios de diciembre, no contribuyeron demasiado a la apreciación del dólar.

* Por otro lado, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en septiembre, tras haber subido un 0,3% en agosto, informó la BEA. Excluyendo los volátiles componentes de alimentos y energía, el Índice de Precios PCE avanzó un 0,2% tras ganar un 0,2% en agosto, mostró el informe retrasado por el reciente cierre del Gobierno.

* Los inversores también analizan la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett asuma la presidencia de la Fed después de que el mandato de Jerome Powell finalice en mayo. Se espera que Hassett impulse más recortes de tasas.

* El yen, que en las últimas sesiones se ha visto apoyado por las expectativas de que el Banco de Japón podría subir las tasas este mes, se tomaba un respiro el viernes, cotizando con pocos cambios en el día a 155,15 por dólar.

* La libra esterlina, en tanto, subía un 0,2% a 1,335 dólares, acercándose al máximo de seis semanas de la sesión anterior de 1,3385 dólares.