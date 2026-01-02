FOREX-El dólar comienza 2026 con una leve alza tras su mayor caída anual en ocho años

Por Ankur Banerjee y Samuel Indyk

LONDRES, 2 ene (Reuters) - El dólar estadounidense comenzó el año 2026 con una tendencia ligeramente positiva, después de caer el año pasado frente a la mayoría de las divisas, mientras el yen retrocedía a mínimos de 10 meses, a la espera de datos económicos de Estados Unidos para estimar los movimientos de las tasas de interés este año.

* El estrechamiento de la diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y otras economías ensombreció los mercados el año pasado, lo que se tradujo en fuertes subidas frente al dólar de la mayoría de las principales divisas, con la excepción del yen japonés.

* La preocupación por el déficit fiscal estadounidense, la guerra comercial mundial y la inquietud por la independencia de la Reserva Federal hicieron mella en el billete verde, y es probable que estos problemas persistan hasta 2026.

* El euro bajaba un 0,2% a 1,1725 dólares el primer día de cotización del año, tras subir un 13,5% el año pasado, mientras que la libra esterlina operaba a 1,3455 dólares, tras subir un 7,7% en 2025. Ambos registraron sus mayores subidas anuales desde 2017.

* Los mercados de Japón y China permanecieron cerrados el viernes, lo que propició un volumen de negociación ligero y escaso movimiento.

* El índice dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a otras seis monedas, subía un 0,2% el viernes, a 98,39, tras registrar un descenso del 9,4% en 2025, su mayor caída en ocho años.

* La semana que viene se publicarán datos económicos como las nóminas estadounidenses y las cifras de desempleo, que darán pistas sobre la salud del mercado laboral y sobre dónde puede acabar la tasa de interés oficial de la Reserva Federal este año.

* Gran parte de la atención a principios de año se centrará en a quién elige el presidente estadounidense Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, ya que el mandato del actual jefe Jerome Powell termina en mayo.

* Trump señaló que elegiría a su candidato a la presidencia de la Fed este mes, siendo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el favorito actual en el sitio de apuestas Polymarket.

* Los inversores se preparan para que el escogido por Trump tenga un sesgo más expansivo y recorte las tasas, ya que el presidente ha criticado repetidamente a Powell y a la Fed por no reducir los costos de los préstamos de forma más rápida o profunda.

* Los operadores están valorando dos recortes este año en comparación con uno proyectado por una junta de la Fed actualmente dividida.

* El yen operaba en 156,86 unidades por dólar tras subir menos de un 1% frente al billete verde en 2025. Se mantenía cerca del mínimo de 10 meses de 157,90 tocado en noviembre, que atrajo la atención de los responsables políticos y planteó la perspectiva de una intervención. (Reporte de Ankur Banerjee y Samuel Indyk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)