FOREX-El dólar cotiza cerca de mínimos de varios años, mientras la Fed ofrece un apoyo limitado

Por Stefano Rebaudo

29 ene (Reuters) - El dólar subía el jueves, pero continuaba cerca de mínimos de varios años, ya que la postura levemente agresiva de la Reserva Federal no proporcionaba mucho apoyo a la moneda, mientras que las preocupaciones sobre la política estadounidense seguían pesando sobre el ánimo de los inversores.

* El billete verde cerró la semana pasada con su mayor caída desde abril, ya que los inversores se mostraron cada vez más nerviosos por su exposición a los activos estadounidenses, en medio de la preocupación por la política de Washington sobre Groenlandia.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el valor del dólar es "excelente", cuando se le preguntó si creía que había bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre la moneda estadounidense, que alcanzó su mínimo en cuatro años.

* El dólar subió el miércoles, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirmó la preferencia de Estados Unidos por una moneda fuerte, pero no logró mantener el impulso el jueves.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,1%, a 96,33 unidades, cerca del mínimo de cuatro años tocado el martes, a 95,566.

* El euro, que superó el nivel clave de 1,2 dólares, cotizaba justo por debajo de ese nivel, a 1,1948 dólares, después de que las autoridades monetarias del Banco Central Europeo (BCE) manifestaron su creciente preocupación por el efecto deflacionista de su rápida apreciación.

* "Aunque el euro/dólar se mantuvo muy por encima del escenario base del BCE el año pasado sin provocar un fuerte riesgo de desinflación, persiste la incertidumbre comercial", afirmó Geoff Yu, de BNY.

* El debilitado yen lograba un respiro en la sesión y cotizaba estable a 153,4 unidades por dólar.

(Editado en español por Carlos Serrano)