FOREX-El dólar cotiza estable tras repunte del viernes, inversores sopesan una Fed liderada por Warsh

Por Samuel Indyk y Rae Wee

LONDRES, 2 feb (Reuters) - El dólar se aferraba a sus ganancias el lunes, mientras los inversores sopesaban cómo sería la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh, mientras que la caída de los precios de los metales preciosos y el petróleo lastraba las divisas vinculadas a las materias primas.

* La caída de las materias primas se extendió a los mercados bursátiles de Asia y Europa, lo que supuso un comienzo nervioso de la semana, repleta de reuniones de bancos centrales y datos económicos de primer orden, así como de elecciones en Japón.

* El yen volvió a estar en el punto de mira de los operadores, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, elogió durante el fin de semana las ventajas de un yen más débil en un discurso de campaña, en un tono que contrasta con el de su Ministerio de Finanzas, que ha trabajado para frenar la caída de la moneda.

* El dólar se mantenía estable en Europa tras el repunte del viernes provocado por la nominación de Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Los analistas dan por hecho que Warsh será menos propenso a presionar para que se produzcan recortes rápidos y generalizados de las tasas de interés que otros candidatos que se habían presentado, aunque ha mostrado un sesgo más expansivo que el actual presidente, Jerome Powell.

* Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar se situó en 97,21, sin apenas cambios tras la subida del 1% del viernes.

* El mercado sigue descontando dos recortes de la Fed para este año, aunque no se espera que se produzca ningún movimiento hasta junio, cuando Warsh sería presidente si lo confirma el Senado.

* El euro se situaba cómodamente por debajo del nivel de 1,20 dólares, ya que su última cotización era de 1,1852 dólares, mientras que la libra esterlina apenas variaba, situándose en 1,3690 dólares. Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan sus tasas de interés sin cambios cuando anuncien sus últimas decisiones el jueves.

* Las divisas de las economías más expuestas a los precios de las materias primas y al sentimiento de riesgo se mostraron débiles el lunes.

* Frente a la corona noruega, el dólar subía un 0,7%, ya que el Brent y los futuros del crudo estadounidense caían alrededor de un 5% ante los indicios de una distensión en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

* El yen japonés se debilitaba ligeramente hasta situarse en 154,90 unidades por dólar el lunes, presionado en parte por los comentarios de Takaichi durante el fin de semana, que parecían tolerar una moneda más débil, y por las expectativas de que su partido obtuviera una victoria aplastante en las próximas elecciones a la Cámara Baja. (Reporte de Samuel Indyk y Rae Wee; edición de Diane Craft, Sonali Paul y Lincoln Feast; Editado en Español por Ricardo Figueroa)