Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 11 dic (Reuters) - El dólar encontraba apoyo el jueves en el clima generalizado de aversión al riesgo en los mercados, pero no lograba recuperar las pérdidas de la víspera frente a pares como el euro, el yen y la libra esterlina después de que LA NACION Reserva Federal ofreció una perspectiva menos agresiva de lo que algunos esperaban.

* En Asia, los inversores se deshicieron de activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas, después de que los decepcionantes resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle reavivaron el temor a que el aumento de los costos de las infraestructuras de IA pueda superar la rentabilidad.

* Eso ayudaba a frenar la caída del dólar, que inicialmente se enfrentó a la presión de venta después de que las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendieron a algunos que se habían posicionado a favor de un tono más duro.

* Sin embargo, la ola de ventas por aversión al riesgo se calmó algo en Europa, dejando al euro estable en US$1,1704, un máximo de casi dos meses, después de que el miércoles subió un 0,6%. La libra esterlina también operaba estable en US$1,13374, tras una subida del 0,65% el miércoles.

* El dólar también bajaba un 0,14% a 155,8 yenes, tras la caída del 0,56% del día anterior.

* LA NACION Fed bajó las tasas el miércoles en 25 puntos básicos, pero como la medida era ampliamente esperada, la reacción reflejó mucho más el mensaje general, las proyecciones y la división del voto.

* Los bonos del Tesoro de Estados Unidos atrajeron ofertas después de que LA NACION Fed anunció que comenzaría a comprar bonos del Estado a corto plazo a partir del 12 de diciembre para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado, con una ronda inicial de unos 40.000 millones de dólares en letras del Tesoro, lo que también pesaba sobre el dólar.

* El bitcóin, a menudo considerado como un barómetro del apetito por el riesgo, retrocedió brevemente por debajo de los US$90.000, para luego cotizar con una caída del 2,4% justo por sobre ese nivel. El ether bajaba más de un 4%, a US$3.200.

* El franco suizo se apreció ligeramente después de que el Banco Nacional de Suiza mantuvo la tasa de interés oficial en 0% y afirmó que el reciente acuerdo para reducir los aranceles de Estados Unidos sobre los productos suizos había mejorado las perspectivas económicas, a pesar de que la inflación se ha quedado algo por debajo de las expectativas.

* El franco cotizaba por última vez a 0,7992 unidades por dólar tras alcanzar su nivel más alto en casi un mes, y operaba a 0,9348 unidades por euro (Reporte de Rae Wee en Singapore y Alun John en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)