Forex-el dólar de eeuu repunta y el australiano sigue estable tras la rebaja de tipos del banco central

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 18 feb (Reuters) - El dólar se fortalecía el martes, mientras los operadores sopesaban las preocupaciones arancelarias y la senda de los recortes de tipos de Estados Unidos, mientras que el dólar australiano se mantenía estable cerca de máximos de dos meses después de que el Banco de la Reserva de Australia llevara a cabo un esperado recorte de tipos, pero advirtiera sobre una mayor flexibilización. El Banco de la Reserva de Australia recortó el martes su tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,10%, en su primera relajación desde la pandemia de 2020, pero se mostró cauto sobre las perspectivas de una mayor relajación de la política monetaria. De este modo, el dólar australiano se mantenía estable en 0,6351 $ en, después de una primera oleada de volatilidad tras la decisión. El lunes, la divisa australiana alcanzó un máximo de dos meses de 0,6374 dólares y ha subido un 2,4% en febrero, gracias a la relajación de los temores sobre la guerra comercial. Prashant Newnaha, estratega de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities, dijo que la declaración del Banco de la Reserva de Australia lograba el equilibrio adecuado sin encasillar al banco central en un nuevo recorte. "Dicho esto, mantenemos nuestra previsión de recortes en mayo y agosto". La probabilidad de que se produzca un nuevo recorte en abril es de tan solo el 20%, aunque la de que se produzca en mayo está prácticamente descontada. En una conferencia de prensa, la máxima responsable del banco central australiano, Michele Bullock, afirmó que los precios del mercado para otros dos recortes de un cuarto de punto este año eran ambiciosos y que los responsables de política monetaria se mostraban más cautos sobre las perspectivas. Esta semana, la atención de los inversores se centrará en la publicación el miércoles de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal para calibrar cómo los responsables de política monetaria han tratado de sopesar el riesgo de una guerra arancelaria más amplia a raíz de las políticas comerciales del presidente Donald Trump. Los datos de la semana pasada mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron al ritmo más rápido en casi 18 meses en enero, reforzando el mensaje de la Fed de que no tenía prisa por reanudar el recorte de tasas en medio de las crecientes preocupaciones económicas. "La incertidumbre sobre la política comercial está en máximos históricos (...) y dado que el mercado laboral es sólido, no hay argumentos de peso para recortar los tipos de forma inminente", señalaron los estrategas de ANZ en una nota. "Una pausa prolongada durante el primer semestre de este año parece justificada y dará tiempo a la Fed para evaluar el impacto de las medidas comerciales sobre la inflación." ANZ espera que los recortes de tipos se reanuden en la segunda mitad de 2025, con 75 puntos básicos más de relajación. Los mercados, sin embargo, no son tan optimistas, y prevén recortes de 40 puntos básicos este año.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Kate Mayberry y Christopher Cushing; edición en español de Mireia Merino)