FOREX-El dólar es impulsado por apuestas sobre probable nuevo presidente de la Fed

Por Rocky Swift y Alun John

TOKIO/LONDRES, 30 ene (Reuters) - El dólar subía el viernes, recuperando parte de su caída semanal, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto daría a conocer el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal, y de que reportes apuntaran a Kevin Warsh como el probable elegido.

* El euro caía un 0,3%, a 1,1932 dólares, la libra esterlina bajaba un 0,4%, a 1,3765 dólares, mientras que el dólar subía un 0,5% frente a la moneda japonesa, a 153,88 yenes.

* Todo ello dejaba al índice dólar, que mide la cotización de la moneda estadounidense frente a seis divisas pares, subiendo un 0,37%, a 96,48.

* Trump dijo que tiene la intención de nombrar el viernes a su candidato para sustituir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

* Bloomberg News afirmó que Warsh sería el elegido para sustituir a Powell en la Fed, mientras que una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves.

* La subida del dólar es "una reacción comprensible, ya que confirmaría quién no será el próximo presidente de la Fed: Kevin Hassett o Rick Rieder", dijo Derek Halpenny, director de investigación de MUFG, Global Markets EMEA.

* "Ambos candidatos han estado en la carrera y se les ha considerado favoritos en diferentes etapas, pero los mercados los perciben como inexpertos y demasiado cercanos al presidente Trump, por lo que serían más fácilmente influenciables".

* El dólar también se veía impulsado después de que los legisladores republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para evitar un inminente cierre del Gobierno.

* Sin embargo, no hay indicios de que el flujo de noticias vaya a disminuir.

* Con la tensión en Irán en ebullición, Trump dijo el jueves que tenía previsto hablar con los líderes de Teherán, incluso cuando Estados Unidos envió otro buque de guerra a Oriente Medio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que el Ejército estaría listo para llevar a cabo cualquier decisión que tome el presidente.

* La Casa Blanca también dijo que Trump firmó un decreto para imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, al tiempo que amenazó con nuevos aranceles a Canadá y dijo que Estados Unidos iba a retirar la certificación a los aviones ejecutivos fabricados en ese país.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 2,2% a 82.100 dólares, tocando su nivel más bajo desde el 21 de noviembre, mientras que el ether bajaba un 3% a 2.732,04 dólares. (Reporte de Rocky Swift en Tokio, Rae Wee en Singapur y Alun John en Londres; edición de Sam Holmes, Clarence Fernandez y William Maclean. Editado en Español por Ricardo Figueroa)