FOREX-El dólar inicia 2026 débil tras su mayor caída anual en ocho años

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 2 ene (Reuters) - El dólar estadounidense tuvo un débil comienzo de 2026 este viernes, tras haberse visto presionado frente a la mayoría de las divisas el año pasado, mientras el yen se estabilizaba cerca de un mínimo de 10 meses, a la espera de que los inversores conocieran datos económicos para prever cómo orientarán los bancos centrales los tipos de interés este año.

El estrechamiento de la diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y otras economías ensombreció el mercado el año pasado, lo que provocó que la mayoría de las divisas subieran con fuerza frente al dólar, con el yen japonés como excepción.

La preocupación por el déficit fiscal estadounidense, la guerra comercial mundial y la inquietud por la independencia de la Reserva Federal hicieron mella en el billete verde, y es probable que estos problemas persistan hasta 2026. El euro se mantenía estable en 1,1752 dólares el primer día de cotización del año, tras subir un 13,5% el año pasado, mientras que la libra cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1,3473 dólares, tras un aumento del 7,7% en 2025. Ambas registraron sus mayores subidas anuales desde 2017.

Los mercados de Japón y China cerrados el viernes, por lo que el volumen de negociación escaso y apenas movimientos.

DOMINIO CADA VEZ MENOR DEL DÓLAR

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se situaba en 98,186 tras registrar un descenso del 9,4% en 2025, su mayor caída en ocho años. "Hemos visto el punto álgido de la supremacía del dólar", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com. "Aun así, no ha habido dos años consecutivos de descenso en el índice del dólar desde hace dos décadas", dijo.

"Creo que se ha exagerado su desaparición y que la relativa fortaleza de la economía estadounidense hará que lo veamos repuntar este año", añadió.

La semana que viene se publicarán datos económicos como las nóminas y las cifras de desempleo, que darán pistas sobre la salud del mercado laboral y la posible evolución del tipo de interés oficial de la Reserva Federal este año.

Gran parte de la atención a principios de año se centrará en quién elige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser el próximo presidente de la Fed, cuando termine el mandato del actual jefe Jerome Powell en mayo. Los inversores se preparan para que la elección de Trump sea más acomodaticia y recorte los tipos, después de que el presidente criticara repetidamente a Powell y a la Reserva Federal por no recortar los tipos con mayor rapidez o profundidad.

Los operadores están valorando dos recortes este año en comparación con uno proyectado por una junta de la Fed actualmente dividida.

"Esperamos que la preocupación en torno a la independencia del banco central se extienda hasta 2026, y vemos el próximo cambio en el liderazgo de la Fed como una de las varias razones por las que los riesgos en torno a nuestro pronóstico de la tasa de fondos de la Fed se inclinan hacia un sesgo acomodaticio", dijeron los estrategas de Goldman.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Lincoln Feast y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)