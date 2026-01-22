FOREX-El dólar mantiene ganancias impulsado por el cambio de postura de Trump sobre Groenlandia

Por Kevin Buckland

TOKIO, 22 ene (Reuters) -

El dólar estadounidense mantenía las ganancias frente a sus principales pares el jueves después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, retirara la amenaza de imponer aranceles a una serie de países europeos de la OTAN, pregonando el marco de un acuerdo con la OTAN sobre el control de Groenlandia.

El dólar australiano alcanzó máximos de 15 meses gracias a la mejora de la confianza en el riesgo y a los datos que mostraron un descenso inesperado de la tasa de desempleo.

El yen se mantenía bajo presión, igualando el mínimo histórico de la semana pasada frente al euro, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocara esta semana elecciones anticipadas y prometiera medidas para relajar la política fiscal.

El Banco de Japón inicia el jueves una reunión de política monetaria de dos días, pero los participantes en el mercado no esperan cambios, después de que el banco central mantuviera su tipo de interés oficial en la reunión anterior del mes pasado.

El dólar estadounidense se mantenía estable en 1,1688 por euro el jueves, tras un repunte del 0,3% en la sesión anterior. Se debilitaba ligeramente hasta los 0,7947 francos suizos, tras saltar un 0,7% durante la noche. La amenaza de Trump de imponer aranceles a los países aliados que se oponen a su ambición de controlar Groenlandia asustó a los mercados y desencadenó una amplia venta de activos estadounidenses, pero su comentario en Davos el miércoles de que había descartado una acción militar ofreció alivio.

El presidente de EE. UU. dijo que ha alcanzado un marco para un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, pero no ofreció ningún detalle en una publicación en su plataforma Truth Social sobre lo que eso implicaría. Como resultado, sin embargo, dijo que no impondría aranceles.

"Los operadores han reaccionado rápidamente a algunos retrocesos punzantes en los mercados, recortando el posicionamiento de riesgo bajista recientemente ingresado y las coberturas de volatilidad largas, cubriendo parcialmente los cortos en USD y ejecutando una exposición más equilibrada en oro y plata", escribió Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone, en una nota al cliente.

"Entre el discurso de Trump en Davos y sus publicaciones en las redes sociales, el mercado ha eliminado en gran medida el riesgo de cola de una confrontación de Estados Unidos con sus socios de la OTAN".

