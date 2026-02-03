FOREX-El dólar mantiene sus avances tras datos económicos y apuestas de la Fed

Por Rocky Swift

TOKIO, 3 feb (Reuters) - El dólar mantenía sus ganancias el martes, en un momento en que los datos económicos positivos y el cambio en las expectativas sobre la política de la ⁠Reserva Federal superaron el temor sobre otro cierre ⁠de la Administración estadounidense.

El índice del dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de divisas, bajaba un 0,1%, hasta situarse en 97,46, tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subía un 0,2%, hasta situarse en ⁠1,1808 dólares, ‌y el yen avanzaba ​un 0,1%, hasta situarse en 155,43 por dólar. El dólar australiano se disparaba, después de que el Banco de la Reserva de Australia ​anunciara su primera subida de tipos en dos años. El yen se mantenía estable tras dos días de caídas, mientras que la ‌ministra de Finanzas de Japón restó importancia a los comentarios de la primera ministra ‌sobre los beneficios de una moneda débil.

El dólar se encuentra en ​una posición más sólida tras la nominación de Kevin Warsh como candidato para próximo presidente de la Reserva Federal y después de que los datos sobre la industria manufacturera estadounidense mostraran un retorno al crecimiento. El estancamiento en Washington retrasará la publicación de un importante dato sobre el empleo el viernes, pero la tensión geopolítica se ha reducido después de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo comercial con India y anunciara que se reanudarán las conversaciones nucleares con Irán.

"La dinámica ha aumentado las esperanzas de que el crecimiento de EEUU se esté ampliando", escribió Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com, en una nota sobre los datos de fábricas de EEUU "Los datos también impulsaron el dólar estadounidense, ⁠lo que se sumó al repunte que comenzó el viernes tras la selección de Kevin Warsh por parte de Trump".

El dólar ha experimentado una subida desde que el presidente de ​EEUU, Donald Trump, nominara a Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, ante la expectativa de que sea menos propenso a presionar para que se produzcan rápidas bajadas de los tipos de interés que otros candidatos. El lunes, Trump dio a conocer un acuerdo comercial con India que reduce los aranceles sobre los productos indios a cambio de que la India detenga las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales. En el frente geopolítico, Irán y Estados Unidos deben reanudar las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, y Trump ha advertido de que probablemente ocurrirán cosas malas si no se llega ⁠a un acuerdo.

"La historia de India es interesante, pero en realidad se trata de la idea de que la tensión entre Estados Unidos e ​Irán parece estar disminuyendo, y toda esta presión y amenazas que ha impuesto el presidente Trump han llevado a Irán a la mesa de negociaciones", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas del National Australia Bank, en un pódcast.

El Instituto de Gestión de Suministros dijo el lunes que su PMI manufacturero repuntó hasta 52,6 el mes pasado, la lectura más alta desde ‍agosto de 2022. Sin embargo, el esperado dato sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero no se publicará esta semana debido al cierre parcial de la Administración federal.

El Banco de la Reserva de Australia subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 3,85%, reiniciando así un ciclo de subidas tras tres recortes el año pasado. El dólar australiano avanzaba considerablemente, ya que las advertencias del banco central sobre la inflación avivaron las apuestas de que habría al menos una subida ​más este año.

Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan los tipos de interés sin cambios cuando publiquen sus últimas decisiones el jueves.

El dólar australiano subía un 0,9%, hasta 0,7007 dólares, y un 1,1%, hasta 108,85 yenes, rozando su máximo histórico. El kiwi neozelandés se fortalecía un 0,6%, hasta 0,6033 dólares, mientras que la libra esterlina subía ‍un 0,2%, hasta 1,3693 dólares. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam, Jacqueline Wong y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)