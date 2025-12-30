FOREX-El dólar opera estable a la espera de minutas de la Fed, el yuan chino supera nivel clave

Por Dhara Ranasinghe y Ankur Banerjee

LONDRES, 30 dic (Reuters) - El dólar operaba estable el martes antes de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, mientras que el yuan chino superó un nivel psicológico clave frente a la divisa estadounidense.

* Las fiestas de fin de año redujeron la liquidez, mientras los operadores anticipaban que el dólar podría seguir bajo presión. Este año, se encamina a su peor rendimiento desde 2017 con una caída de casi el 10%.

* Algunos analistas dijeron que las minutas de la reunión de diciembre de la Fed, cuando el banco central recortó las tasas, podrían reforzar las expectativas de una mayor flexibilización, mientras que los operadores han descontado dos recortes más para 2026.

* El euro cotizaba por última vez a 1,1767 dólares, con una subida anual de casi el 14%, mientras que la libra esterlina alcanzaba los 1,3508 dólares y se encaminaba a una subida del 8% en 2025.

* El índice dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas importantes, se encaminaba a una caída anual del 9,6%, su mayor descenso en ocho años debido a las apuestas de recorte de tasas de la Fed, la reducción de los diferenciales de tipos de interés frente a otras divisas y la preocupación por los déficits fiscales y la incertidumbre política. Operaba a 98,03, cerca del mínimo de tres meses de la semana pasada.

* Los estrategas de MUFG prevén que el índice del dólar baje un 5% el año que viene, señalando que la economía estadounidense y la orientación de la política monetaria serán probablemente los principales motores.

* El yuan chino superó el nivel psicológico de siete unidades por dólar por primera vez en dos años y medio, desafiando las débiles directrices del banco central, mientras los exportadores se apresuraban a vender dólares a finales de año.

* El yuan alcanzó las 6,9951 unidades por dólar, el nivel más alto desde mayo de 2023. Desde principios de abril, el yuan ha ganado aproximadamente un 5% frente a un dólar cada vez más débil, y está a punto de romper una racha de tres años de pérdidas.

* Por su parte, el yen alcanzó las 155,96 unidades por dólar, alejándose de los niveles que suscitaron las advertencias verbales de las autoridades de Tokio y desataron el temor de intervención en el mercado.

* Los responsables a cargo de la política monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés incluso después del alza de diciembre, y uno de ellos abogó por aumentos cada pocos meses, según mostró el lunes un resumen de opiniones, lo que pone de relieve su atención en las presiones inflacionarias.

(Reporte de Dhara Ranasinghe en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)