FOREX-El dólar opera estable a medida que se acerca decisión de la Fed; el dólar australiano sube

Por Gregor Stuart Hunter y Lucy Raitano

SINGAPUR/LONDRES, 9 dic (Reuters) - El dólar cotizaba estable el martes, a la espera de la anticipada bajada de tasas de la Reserva Federal, mientras que el dólar australiano subía después de que su banco central descartó una mayor relajación monetaria.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,1%, a 98,977.

* Los operadores también están pendientes del índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas estadounidenses de noviembre, así como de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de octubre, que se publicarán más adelante en la sesión.

* Los inversores en renta fija están reduciendo las expectativas de recortes de tasas en 2026 a medida que aumenta el escepticismo de que Kevin Hassett, el favorito para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato de ocho años como presidente de la Fed termina en mayo, muestre un sesgo tan expansivo como espera el presidente estadounidense Donald Trump.

* Sin embargo, los mercados creen que la flexibilización de la política del banco central estadounidense esta semana es casi una certeza, y la atención se centra en las perspectivas para el próximo año.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 89,4% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de dos días de la Reserva Federal que comienza el 9 de diciembre.

* El euro subía tras la liquidación del lunes en los mercados de bonos, después de que Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, dijo a Bloomberg News que la próxima medida del Banco Central Europeo podría ser una subida de las tasas de interés, en lugar de un recorte como algunos esperan, pero añadió que no ocurriría en un futuro próximo.

* La moneda común europea cotizaba con una subida del 0,1%, a 1,1653 dólares.

* El dólar australiano avanzó un 0,3%, hasta los 0,6645 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas de interés estables por tercer mes consecutivo en el 3,6%, tal y como se esperaba, y advirtió de que el repunte de la inflación podría ser persistente.

* El yen caía un 0,1% frente al dólar, a 155,82 unidades por dólar. Inicialmente se fortaleció ligeramente tras un sismo, que provocó órdenes de evacuación y alertas de tsunami que fueron rebajadas a advertencias horas más tarde.

* La libra esterlina subía un 0,2%, a 1,33470 dólares, mientras que el dólar neozelandés ganaba un 0,3%, a 0,57920 dólares.

* Las criptomonedas se vendían, con el bitcóin bajando un 1,3% a 90.142,98 dólares y el éter cayendo un 1,4% a 3.104,70 dólares. (Reporte de Gregor Stuart Hunter en Singapur y Lucy Raitano en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)