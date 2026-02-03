FOREX-El dólar opera estable gracias a apuestas sobre la Fed y datos EEUU
Por Sophie Kiderlin y Rocky Swift
LONDRES, 3 feb (Reuters) - El dólar cotizaba prácticamente estable el martes, ya que los datos económicos positivos y los cambios en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal compensaban las preocupaciones sobre otro cierre del Gobierno estadounidense.
* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, apenas variaba, situándose en 97,53 tras un avance del 1,5% en dos días. El euro subía un 0,12%, a 1,1804 dólares.
* El dólar se ha fortalecido en los últimos días tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, ya que los mercados esperan en general que sea menos propenso a presionar para que se produzcan rápidas bajadas de tasas que otros candidatos.
* Por su parte, los datos sobre la industria manufacturera estadounidense mostraron un retorno al crecimiento, y el Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) dijo el lunes que su índice PMI manufacturero repuntó a 52,6 el mes pasado, la lectura más alta desde agosto de 2022.
* Sin embargo, el esperado informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero no se publicará esta semana debido al cierre parcial del Gobierno federal.
* En tanto, las tensiones geopolíticas se calmaron luego de que Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con la India y anunció que se reanudarían las conversaciones nucleares con Irán.
* El dólar australiano subió un 0,96% a 0,7014 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia anunció su primera subida de tasas en dos años, elevando su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, a 3,85%. El banco central también advirtió sobre la inflación, lo que avivó las apuestas de que habría al menos una subida más este año.
* El mercado espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan las tasas de interés sin cambios cuando se reúnan el jueves. Los mercados estarán muy atentos a cualquier indicio del BCE sobre si la reciente fortaleza del euro podría influir en la política monetaria en el futuro.
* El dólar operaba estable frente a la moneda japonesa, en 155,67 yenes, por debajo del máximo de un año y medio alcanzado a mediados de enero, de 159,45 yenes.
* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 0,3% a 78.211,25 dólares, mientras que el ether bajaba un 2,5% a 2.281,98 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, Jacqueline Wong, Thomas Derpinghaus, Harry Robertson y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)