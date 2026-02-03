FOREX-El dólar opera estable gracias a apuestas sobre la Fed y datos EEUU

Por Sophie Kiderlin y Rocky Swift

LONDRES, 3 feb (Reuters) - El dólar cotizaba prácticamente estable el martes, ya que los datos económicos positivos y ⁠los cambios en las expectativas ⁠sobre la política monetaria de la Reserva Federal compensaban las preocupaciones sobre otro cierre del Gobierno estadounidense.

* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde ⁠frente a ‌una ​cesta de seis divisas, apenas variaba, situándose en 97,53 tras un avance del 1,5% en ​dos días. El euro subía un 0,12%, a 1,1804 dólares.

* El dólar se ha ‌fortalecido en los últimos días tras la nominación de Kevin ‌Warsh como próximo presidente de la ​Fed, ya que los mercados esperan en general que sea menos propenso a presionar para que se produzcan rápidas bajadas de tasas que otros candidatos.

* Por su parte, los datos sobre la industria manufacturera estadounidense mostraron un retorno al crecimiento, y el Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) dijo el lunes que su índice PMI manufacturero repuntó a 52,6 el mes pasado, la lectura más alta desde agosto de 2022.

* Sin embargo, el esperado ⁠informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero no se publicará esta semana debido al cierre parcial ​del Gobierno federal.

* En tanto, las tensiones geopolíticas se calmaron luego de que Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con la India y anunció que se reanudarían las conversaciones nucleares con Irán.

* El dólar australiano subió un 0,96% a 0,7014 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia anunció su primera subida de tasas en dos años, elevando su tipo de interés ⁠oficial en 25 puntos básicos, a 3,85%. El banco central también advirtió sobre la inflación, lo ​que avivó las apuestas de que habría al menos una subida más este año.

* El mercado espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan las tasas de interés sin cambios cuando se ‍reúnan el jueves. Los mercados estarán muy atentos a cualquier indicio del BCE sobre si la reciente fortaleza del euro podría influir en la política monetaria en el futuro.

* El dólar operaba estable frente a la moneda japonesa, en 155,67 yenes, por debajo del máximo de un año y medio alcanzado a mediados de enero, ​de 159,45 yenes.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 0,3% a 78.211,25 dólares, mientras que el ether bajaba un 2,5% a 2.281,98 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rocky Swift en Tokio; edición de Shri Navaratnam, ‍Jacqueline Wong, Thomas Derpinghaus, Harry Robertson y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)