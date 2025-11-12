FOREX-El dólar opera mixto ante reapertura de Gobierno EE. UU., el yen cotiza en mínimos de 9 meses

(Actualiza con cotizaciones al cierre)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) - El dólar cayó frente al euro el miércoles, mientras los operadores evaluaban lo que significará una avalancha de publicaciones económicas para la política de tasas de interés de la Reserva Federal una vez que se reabra el Gobierno en Estados Unidos.

* El yen, por su parte, tocó mínimos de nueve meses frente al billete verde ante la preocupación de que el nuevo Gobierno japonés intente influir en el banco central del país para que retrase las subidas de tasas.

* El miércoles, la Cámara de Representantes intentará poner fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, con una votación sobre un paquete de fondos provisional para reanudar la asistencia alimentaria, pagar a cientos de miles de trabajadores federales y reactivar el sistema de control del tráfico aéreo.

* La reapertura dará lugar a una avalancha de publicaciones de datos económicos que se retrasaron debido al cierre, incluido el informe mensual de empleo.

* "Vamos a recibir una nueva ronda de datos tras un periodo de calma, por lo que creo que hay muchas posibilidades de que se produzcan movimientos", afirmó Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto.

* La Casa Blanca dijo el miércoles que los informes sobre el empleo y la inflación de octubre podrían no publicarse nunca como consecuencia del cierre del Gobierno.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,05% a 99,50 unidades, mientras que el euro avanzó un 0,04% a 1,1585 dólares.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el mes pasado que un recorte en la reunión de diciembre del banco central de Estados Unidos no es seguro, y las autoridades de la Fed están divididas sobre si continuar la política de relajación monetaria ya que la inflación sigue siendo relativamente elevada.

* Los operadores de futuros sobre los fondos de la Fed están valorando en un 64% las probabilidades de una reducción de las tasas en diciembre.

* El yen cayó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó la preferencia de su Gobierno por mantener bajas las tasas de interés y pidió una estrecha coordinación con el Banco de Japón.

* Por su parte, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, lanzó una nueva advertencia verbal sobre la debilidad del yen, señalando "movimientos unilaterales y rápidos en el mercado de divisas".

* Ante el yen, el dólar se fortaleció un 0,33% a 154,66 yenes tras alcanzar 155,04 unidades, su mayor nivel desde el 4 de febrero.

* La libra esterlina se debilitó un 0,15% a 1,313 dólares.

* Entre las criptodivisas, el bitcóin ganó un 1,23% a 101.389 dólares. (Reporte de Samuel Indyk y Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)