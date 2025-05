Forex-el dólar recibe un impulso semanal antes de negociaciones comerciales entre eeuu y china

Por Tom Westbrook y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 9 mayo (Reuters) - El dólar iba el viernes rumbo a anotar una subida semanal frente a la mayoría de las principales divisas, después de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido alimentó el optimismo de los inversores sobre las próximas conversaciones entre Estados Unidos y China, que comenzarán el sábado en Suiza.

* El euro tocó un mínimo de un mes de 1,1197 dólares durante la sesión en Asia y bajaba un 0,6% en la semana. En la sesión en Europa subía un 0,2%, a 1,1251 dólares.

* El yen, considerado un buen indicador de la confianza de los inversores, se ha debilitado un 0,4% esta semana y tocó un mínimo de un mes de 146,18 unidades por dólar, antes de fortalecerse un 0,5% ante el dólar a 145,19 yenes.

* La libra esterlina, que había subido tras conocerse la inminencia de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, cedía terreno luego de que el acuerdo resultó ser bastante limitado y marcó un mínimo de tres semanas de 1,3220 dólares en las primeras operaciones del viernes.

* El acuerdo de "condiciones generales" amplía modestamente el acceso agrícola para ambos países y reduce los prohibitivos aranceles estadounidenses a las exportaciones británicas de automóviles, pero mantiene la línea de base del 10%.

* "En general, me resulta difícil comprender por qué el dólar estadounidense reaccionó positivamente en las operaciones de ayer. El acuerdo (o mejor llamarlo no acuerdo) no es muy sustancial y no da lugar necesariamente a esperanzas de que puedan esperarse resultados mucho más sustanciales en las negociaciones con otros países", dijo Volkmar Baur, estratega de Commerzbank.

* En tanto, el bitcóin ha vuelto a superar los 100.000 dólares, lo que refleja un renovado apetito por asumir riesgos en los rincones más especulativos de los mercados.

* Al anunciar el acuerdo con el Reino Unido, Trump dijo que esperaba negociaciones sustanciales entre Estados Unidos y China este fin de semana y que probablemente se reducirían los aranceles sobre Pekín del 145%.

* En el frente de los bancos centrales, los movimientos de esta semana fueron los esperados: el Banco de Inglaterra recortó las tasas, mientras que Suecia, Noruega y Estados Unidos las mantuvieron sin cambios.

* Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en las que subrayaba el nivel de incertidumbre, se interpretaron como una reducción de la probabilidad de que las tasas estadounidenses bajen en breve, lo que llevó a los operadores a recortar las probabilidades de un recorte en junio a alrededor del 17%, frente al 55% de hace una semana. (Reporte de Tom Westbrook. Editado en Español por Ricardo Figueroa)