Forex-el dólar reina mientras la guerra en oriente medio deja pocos ganadores

Por Rae Wee

SINGAPUR, 5 mar (Reuters) -

El dólar se fortalecía el jueves tras retroceder brevemente desde máximos de tres meses, las repercusiones de la guerra en Oriente ‌Medio agitaban los mercados globales ‌y ⁠mantenían a los mercados en vilo, lo que reforzó la demanda de la divisa refugio.

Al principio de la sesión, la fuerte subida del dólar se detuvo, mientras los inversores se aferraron ​a las ⁠débiles suposiciones de que ⁠el conflicto no durara tanto como se esperaba inicialmente y de que se reanudaran los envíos de petróleo ​a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los mercados siguen a merced de la guerra entre Estados ‌Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva seis ​días, después de que Irán lanzara una oleada de ​misiles contra Israel, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres antiaéreos.

Esto mantuvo al dólar en una posición favorable, mientras rápidamente revirtió las pérdidas iniciales para cotizar al alza, dejando al euro

con una caída del 0,2% hasta 1,1608 dólares y a la libra esterlina

con una caída del 0,27% hasta 1,3335 dólares.

Frente a una cesta de divisas, ​el dólar subía un 0,2% hasta situarse en 99,00, reanudando su ascenso hacia el máximo de más de tres meses alcanzado esta semana .

"Parece que no ⁠hay escapatoria. Los activos refugio tradicionales, como el oro, no están desempeñando su papel habitual", afirmó Bas van Geffen, estratega macroeconómico de Rabobank.

"Teniendo en ‌cuenta la fuerte apreciación del índice DXY, y la liquidez del dólar, parece que es el rey".

El dólar ha subido casi un 1,4% en lo que va de semana, emergiendo como uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos refugio.

El aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio ha avivado ‌los temores de un resurgimiento de la inflación que podría descarrilar las perspectivas de tipos de interés de los ⁠principales bancos centrales.

Los operadores ahora están valorando solo un 34% de posibilidades de que la Reserva Federal ‌recorte los tipos en junio, en comparación con el 46% de hace una semana, ⁠según la herramienta CME FedWatch, aunque eso se debe en parte a los optimistas ⁠datos económicos de EEUU del miércoles.

Las expectativas de flexibilización de los tipos por parte del Banco de Inglaterra también se han reducido

, mientras que los mercados monetarios han aumentado sus apuestas por subidas de tipos del Banco Central Europeo ya este año .

"Además de los participantes en el mercado, son los bancos centrales los que ahora ‌ven con creciente preocupación el retorno de la inflación", ​dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group.

"Son las perspectivas de los tipos de interés en EEUU las que parecen tener más posibilidades de verse alteradas por otra oleada de inflación global en 2026, si se restringe el suministro de ‌energía". (Información de Rae Wee; edición de Thomas Derpinghaus y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)