FOREX-El dólar repunta ante la división de la Fed sobre las tasas de interés

SINGAPUR, 19 feb (Reuters) -

El dólar se alejaba de sus mínimos recientes el jueves y se mantenía al alza, después de que revelaran que los dirigentes monetarios no parecían tener prisa por recortar las tasas de interés y que varios de ellos se mostraban abiertos a subidas si la inflación se mantenía alta.

Los inversores también se mostraron nerviosos ante la noticia del aumento de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo y un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó una subida de los precios del petróleo y de los activos refugio.

Los rendimientos estadounidenses subían y los avances del dólar del miércoles frente al euro y el yen se consolidaban, manteniendo la moneda única

justo por debajo de 1,18 dólares. El dólar australiano se mantenía en 0,7050 dólares, después de que los datos de empleo mostraran que la tasa de desempleo seguía en mínimos de varios meses, en el 4,1%. El dólar neozelandés mostraba un leve avance, tras registrar su mayor caída porcentual desde la subida de aranceles del pasado mes de abril, después de que el banco central adoptara una postura cautelosa sobre las futuras subidas de las tasas de interés, por debajo de las expectativas del mercado.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) había caído casi un 1,4% el miércoles y se situaba justo por debajo de los 0,60 dólares en la sesión asiática.

El euro se mantenía en 1,1790 dólares, tras haber sufrido también un revés por la noticia de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene previsto abandonar el cargo antes de que termine su mandato en octubre del año que viene. La libra esterlina

se situaba en 1,3482 dólares.

Las actas de la Fed mostraron que los dirigentes monetarios están divididos sobre el rumbo que deben tomar las tasas de interés en Estados Unidos y sugirieron que el próximo presidente, que asumirá el cargo en mayo, tendrá dificultades para impulsar recortes de tipos.

Varios dirigentes monetarios esperan que el aumento de la productividad frene la inflación, según las actas, pero "la mayoría de los participantes" advirtieron que el progreso podría ser lento y desigual. Varios incluso indicaron que podrían producirse subidas si la inflación se mantiene por encima del objetivo.

"Esto sugiere que no hay mucha urgencia por volver a recortar las tasas, al menos no hasta que termine el mandato del actual presidente (Jerome) Powell en mayo", dijo Peter Dragicevich, estratega de divisas para Asia-Pacífico de Corpay.

Los datos del miércoles mostraron que la producción industrial de EEUU registró en enero su mayor aumento en 11 meses, así como un incremento en la inversión en capital fijo y en la construcción de viviendas. Los mercados esperan con interés las cifras del índice de gestores de compras global y los datos del producto interior bruto de EEUU, que se publicarán el viernes.

(Información de Tom Westbrook; edición de Lincoln Feast y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)