Forex-el dólar repunta mientras los inversores se centran en los datos de eeuu

El dólar comenzaba la primera semana completa de operaciones de 2026 con un amplio repunte, subiendo a ⁠un máximo de 3 semanas y ⁠media frente al euro y alcanzando máximos de dos semanas frente al yen, el franco suizo y el dólar canadiense.

Los operadores de divisas pasaron por alto ⁠la incursión ‌de Estados ​Unidos en Venezuela el fin de semana y la captura del presidente Nicolás Maduro, centrándose en ​cambio en una serie de indicadores macroeconómicos de Estados Unidos que se publicarán esta semana ‌y que podrían ser cruciales para prever el rumbo ‌de la política monetaria de la Reserva ​Federal. El dólar avanzaba un 0,3% a 1,1682 dólares por euro, después de tocar anteriormente su nivel más alto desde el 10 de diciembre a 1,1672 dólares. Alcanzó los 157,295 yenes, los 0,7951 francos suizos y los 1,37771 dólares canadienses, niveles máximos desde el 22 de diciembre.

"Me atrevería a decir que el complejo de divisas no refleja mucho los riesgos derivados de Venezuela, sino más bien lo que los datos estadounidenses nos van a decir sobre la ⁠senda de política monetaria de la Reserva Federal", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. Según Rodda, la reciente ​racha de datos favorables en EEUU hace pensar a los mercados en un posible ritmo más lento de recortes de los tipos de interés este año.

El despliegue de datos de esta semana comienza el lunes con las cifras del ISM manufacturero y culmina el viernes con el informe mensual de nóminas no agrícolas.

Los operadores prevén actualmente dos recortes de tipos en Estados Unidos este año, según cálculos de ⁠LSEG basados en el mercado de futuros monetarios.

Los inversores también están a la espera de la elección ​del próximo presidente de la Fed por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que el mandato de Jerome Powell finaliza en mayo. Trump ha dicho que anunciará su decisión este mes y que el sucesor de ‍Powell será "alguien que crea en tipos de interés más bajos, y por mucho."

Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el banco central seguirá subiendo los tipos si la evolución económica y de los precios se mueve en línea con sus previsiones. Es una opinión que ha reiterado varias veces en ​los últimos meses, incluso después de la decisión de diciembre de subir los tipos a un máximo de tres décadas.

El dólar avanzaba un 0,1%, hasta 1,3425 dólares por libra esterlina

, y sumaba un 0,3%, hasta 0,6670 dólares, frente al dólar australiano .

(Información de ‍Kevin Buckland; edición de Sam Holmes y Himani Sarkar; edición en español de Paula Villalba)