FOREX-El dólar repunta tras la decepción de los datos comerciales chinos

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 7 nov (Reuters) -

El dólar se afianzaba en Asia el viernes, mientras la libra esterlina y el yen perdían terreno y los datos comerciales chinos, más débiles de lo esperado, enfriaban los mercados de la región.

El índice del dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de seis pares, se apreció un 0,1%, hasta 99,796 puntos. Ha recuperado algo de fuerza después de que las crecientes apuestas sobre un recorte en la próxima reunión de la Reserva Federal borraran el jueves los avances del billete verde en lo que va de mes, pero el indicador sigue alojado en el mismo rango de negociación en el que ha permanecido desde agosto.

"Los mercados están volando a ciegas porque solo tenemos datos del sector privado en los que basarnos", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC en Singapur. "Hasta cierto punto hay una ruptura de la correlación", añadió. "No hay una gran tendencia clara en el dólar, y por eso en Asia las divisas están tomando señales del sentimiento general del mercado".

Con el cierre de la Administración estadounidense aplazando la publicación del dato mensual de nóminas no agrícolas, los operadores han recurrido a los datos del sector privado que muestran que la economía perdió empleos en octubre en los sectores gubernamental y minorista. La reducción de costes y la adopción de la inteligencia artificial también provocaron un aumento de los despidos.

Los operadores aumentaron las apuestas a un recorte de tipos incluso cuando el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que la falta de datos oficiales sobre la inflación durante el cierre del Gobierno "acentúa" su cautela sobre recortar más los tipos de interés. "Cuando hay niebla, tengamos un poco de cuidado y vayamos más despacio", dijo a la CNBC.

La negociación de los futuros de los fondos de la Reserva Federal implica una probabilidad del 70% de un recorte en la próxima reunión del banco central estadounidense el 10 de diciembre, frente a una probabilidad del 62% un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Frente al yen, el dólar se apreciaba un 0,2%, hasta 153,27 yenes, después de que los datos publicados el viernes mostraran que el gasto de los hogares japoneses en septiembre aumentó un 1,8% respecto al año anterior, ligeramente por debajo de la previsión media del mercado de un incremento del 2,5%.

El dólar australiano cotizaba plano, a 0,64785 dólares, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) cedía un 0,2% a 0,5620 dólares.

La libra esterlina bajaba un 0,2%, hasta 1,31195 dólares, un día después de que el Banco de Inglaterra mantuviera estables los tipos de interés por decisión de 5-4, con el voto decisivo del gobernador Andrew Bailey.

La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, ha comunicado al organismo de control presupuestario del país que una subida de los impuestos personales figura entre las "principales medidas" que se dispone a anunciar en su presupuesto, según informó el jueves The Times. El euro retrocedía un 0,1%, hasta 1,1535 dólares y se alejaba de su máximo de una semana.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)